“The 2Night Show”: “Σαλπάρει” για καλοκαίρι με γιορτινή διάθεση (εικόνες)

Με μια διαφορετική εκπομπή μας αποχαιρετά για καλοκαίρι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και το “The 2Night Show”.

Απόψε στις 23:30, το «The 2Night Show» ρίχνει αυλαία για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, με καλοκαιρινή διάθεση και πολύ κέφι!

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου εύχεται καλό καλοκαίρι στους τηλεθεατές και σαλπάρει με ένα καράβι γεμάτο καλεσμένους και μουσική!

Πρώτος καλεσμένος ο Δημήτρης Κουλουμάσης, ο καθηγητής της Λεοντείου που κατάφερε να κάνει τη Χημεία viral στο TikTok. Ο «Mr Chem», με τη βοήθεια του Γρηγόρη, κάνει απίθανα πειράματα στο στούντιο και εντυπωσιάζει τους πάντες.

Στην παρέα του αποψινού «The 2Night Show», έρχεται και η εντυπωσιακή Σάσα Μπάστα. Πριν ξεκινήσει την καλοκαιρινή της περιοδεία, περνάει από το «κότερο της εκπομπής» για να παρουσιάσει το καινούργιο της τραγούδι.

Στο αποψινό «The 2Night Show», ο Γρηγόρης υποδέχεται και τη Δήμητρα Κατσαφάδου. Η εμπνεύστρια της «La vie en rose», ανεβαίνει στο σκάφος του Γρηγόρη μαζί με τον αγαπημένο της αδερφό Νικόλα Μαλακοδήμο και μιλούν για την επιτυχημένη πορεία της εταιρείας τους, αλλά και για τα μελλοντικά τους σχέδια .

Στο τελευταίο «The 2Night Show» της χρονιάς, η Ελευθερία Ελευθερίου, που πήρε τη βάρκα της επιστροφής από το «Survivor», έρχεται στο πλοίο του Γρηγόρη για να πει το καινούργιο της τραγούδι, αλλά και για να εξηγήσει όσα παρεξηγήθηκαν με την παρουσία της στο ριάλιτι.

Τέλος, οι αγαπημένοι «Alcatrash», που φέτος ολοκλήρωσαν τη συνεργασία τους με τον Νίκο Μουτσινά μετά από 5 χρόνια καθημερινής παρουσίας, περνούν από το «ακυβέρνητο καράβι» του Γρηγόρη και του εύχονται «καλό καλοκαιράκι».

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα & Τρίτη στις 23:30

Συντελεστές:

Executive Producer: Αγλαΐα Λάτσιου

Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

