Γαλλία: Ο Μακρόν εξετάζει το ενδεχόμενο διακοπής πρόσβασης στα social media

O αρχηγός του γαλλικού κράτους είχε αποδώσει στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μέρος της ευθύνης για την κλιμάκωσης της βίας στις μαζικές κινητοποιήσεις.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δεν θα απέκλειε το ενδεχόμενο οι αρχές να αναστείλουν την πρόσβαση στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης αν κρινόταν πως απαιτείται για να αποτραπούν περαιτέρω ταραχές στη χώρα.

Θα ήταν απαραίτητο να εξεταστούν η χρήση τους από νεαρούς ταραχοποιούς και ο πιθανός αποκλεισμός της πρόσβασης σε αυτούς, είπε ο κ. Μακρόν απευθυνόμενος σε δημάρχους 241 πόλεων που υπέστησαν καταστροφές χθες Τρίτη στο Παρίσι, ανέφερε το τηλεοπτικό δίκτυο BFMTV.

«Αν τα πράγματα ξεφύγουν από τον έλεγχο, ίσως χρειαστεί (...) να ρυθμιστούν [οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης] ή να αποκλειστούν. Αυτό οπωσδήποτε δεν πρέπει να γίνει εν θερμώ» και «χαίρομαι που δεν χρειάστηκε να το κάνουμε», πρόσθεσε ο κ. Μακρόν.

Ήδη την Παρασκευή, ο αρχηγός του γαλλικού κράτους είχε αποδώσει στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης τουλάχιστον μέρος της ευθύνης για την κλιμάκωσης της βίας στις μαζικές κινητοποιήσεις εναντίον της αστυνομικής βαρβαρότητας. Οι ταραχές, εξήγησε, οργανώνονταν μέσω αυτών των ιστότοπων. Χθες επανήλθε, δηλώνοντας πως η διαχείριση των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης πρέπει να μελετηθεί ψύχραιμα. «Διότι όταν γίνονται εργαλείο για να οργανώνονται βίαιες συγκεντρώσεις ή απόπειρες δολοφονίας, είναι αληθινό πρόβλημα».

Παράλληλα, στη βόρεια Γαλλία, εντατικοποιήθηκαν οι έλεγχοι στα σύνορα με το Βέλγιο για να σταματήσουν οι εισαγωγές πυροτεχνημάτων, ανέφερε χθες βράδυ στην ψηφιακή της έκδοση η εφημερίδα Le Parisien, επικαλούμενη τη νομαρχία.

Οι τοπικές αρχές απαγόρευσαν τις πωλήσεις πυροτεχνημάτων και τη μεταφορά τους από πολίτες, καθώς και την πώληση καυσίμων σε φορητά δοχεία, ως τα μέσα Ιουλίου.

Τη Γαλλία έσεισαν την τελευταία εβδομάδα εκτεταμένα επεισόδια, μετά τον θάνατο από σφαίρα αστυνομικού του 17χρονου Ναέλ κατά τη διάρκεια ελέγχου της τροχαίας στη Ναντέρ, προάστιο του Παρισιού. Ο 38χρονος αστυνομικός που πυροβόλησε έχει τεθεί υπό κράτηση και σε βάρος του διενεργείται έρευνα για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

