Οικονομία

Ιαματικές πηγές ανοιχτές για το κοινό σε Αιδηψό και Καϊάφα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει σε ανακοίνωση της η ΕΤΑΔ για τις πισίνες που έχουν δοθεί προς χρήση.

-

Η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Α.Ε. ενημερώνει ότι από 1 Ιουλίου 2023, ξεκίνησε η λειτουργία των Ιαματικών Λουτρών Αιδηψού και Καϊάφα. Σημειώνεται πως εκτός από τους ατομικούς λουτήρες έχουν δοθεί στο κοινό οι εσωτερικές πισίνες, αλλά και η εξωτερική πισίνα στην Αιδηψό και στον Καϊάφα.

Το πρόγραμμα και το ωράριο λειτουργίας των Ιαματικών Λουτρών έχει ως εξής:

Ιαματική Πηγή Αιδηψού - Από 01/07 έως 30/09

7 ημέρες / εβδομάδα

07:00 - 13:00 & 17:00 - 19:00 (διακεκομμένο)

Οι Ιαματικές Πηγές της Αιδηψού έχουν μακράν ιστορία. Αναφορές υπάρχουν στα κείμενα του Αριστοτέλη και του Στράβωνα, ενώ σήμερα αποτελούν ίσως την πιο ονομαστή λουτρόπολη της Ελλάδας. Τα Λουτρά Αιδηψού είναι γνωστά για τις θεραπευτικές ιδιότητες των νερών που αναβλύζουν σε μεγάλη θερμοκρασία. Το υδροθεραπευτήριο θεωρείται ότι διαθέτει τις πιο σύγχρονες και πλήρεις εγκαταστάσεις υδροθεραπείας και φυσιοθεραπείας στον ελληνικό χώρο.

Περισσότερες πληροφορίες για τις εγκαταστάσεις, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τις ιδιότητες του Ιαματικού Νερού των Πηγών Αιδηψού, μπορείτε να βρείτε εδώ

Ιαματική Πηγή Καϊάφα

Υδροθεραπευτήριο - Από 01/07 έως 30/09

7 ημέρες / εβδομάδα

09:00 - 17:00

Ξενοδοχείο «ΟΛΥΜΠΙΑ» - Από 01/07 έως 30/09

7 ημέρες / εβδομάδα

σε 24ωρη βάση

Η ιαματική πηγή Καϊάφα αποτελεί ιδανικό σκηνικό εξόρμησης για τους λάτρεις της ελληνικής φύσης, που εντάσσεται στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών Natura 2000. Βρίσκεται εν μέσω τεράστιας έκτασης συμπεριλαμβανομένου της λίμνης, του ομώνυμου πανέμορφου δάσους, ενώ στο επίμηκες νησάκι της Αγ. Αικατερίνης βρίσκεται το Ξενοδοχείο «ΟΛΥΜΠΙΑ».

Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, οι επισκέπτες μπορούν να διαμείνουν στο ξενοδοχείο «ΟΛΥΜΠΙΑ», που στεγάζεται στο νεοκλασικό κτίριο, σε μια μοναδική τοποθεσία με θέα το εξαίσιο τοπίο της λίμνης Καϊάφα.

Εκτός από την μαγική τους τοποθεσία, οι ιαματικές πηγές Καϊάφα ξεχωρίζουν για τα λουτρά τους, αφού οι θεραπευτικές ιδιότητες του νερού της περιοχής είναι γνωστές από την αρχαιότητα και το καθιστούν ιδανικό για σύγχρονη λουτροθεραπεία.

Φέτος στον δίαυλο της λίμνης οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα, το πρώτο 15νθήμερο του Ιουλίου, να παρακολουθήσουν το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλάσσιου Σκι, θαυμάζοντας τους αστέρες του αθλήματος, σε μια πρότυπη υδάτινη πίστα, ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός που η διοργάνωσή του έχει καθιερωθεί τα τελευταία χρόνια στον Καϊάφα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 26250 31705, 26250 31708, 26250 31709

Να σημειωθεί ότι ο ιαματικός τουρισμός είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ανάπτυξη του εγχώριου τουριστικού προϊόντος, ενώ στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για την ανάδειξη του ιαματικού τουρισμού η ΕΤΑΔ Α.Ε. συμμετέχει ενεργά μέσα από την επιτυχή και ομαλή λειτουργία των επιχειρηματικών της μονάδων σε όλη την Ελλάδα (ΙΠ Υπάτης, ΙΠ Αιδηψού, ΙΠ Καϊάφα).

Υπενθυμίζεται η Ιαματική Πηγή Υπάτης βρίσκεται ήδη εν λειτουργία.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στο Άγιο Όρος

Ο Σλούκας στον Παναθηναϊκό

“Οι Προδότες”: Ο νικητής του μεγάλου τελικού