Κοκαΐνη: Συλλήψεις για διακίνηση στα βόρεια προάστια

Δύο άνδρες συνελήφθησαν για διακίνηση ναρκωτικών στα βόρεια προάστια της Αθήνας.

Κοκαΐνη βάρους πάνω από 7 κιλά βρέθηκε στην κατοχή δύο αλλοδαπών, οι οποίοι κατηγορούνται ότι διακινούσαν ναρκωτικά κυρίως στα βόρεια προάστεια της Αττικής και συνελήφθησαν χτες από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Πρόκειται για έναν 22χρονο και έναν 28χρονο, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, μεσημβρινές ώρες χθες (4-7-2023) στα Γλυκά Νερά και στην Αγία Παρασκευή.

Οι αστυνομικοί είχαν πληροφορίες για την δράση των δύο νεαρών αλλοδαπών και μετά από έρευνες τους εντόπισαν και τους συνέλαβαν, ενώ κινούνταν στο δρόμο.

Κατά τον εντοπισμό τους ο 28χρονος κατελήφθη να κατέχει και για λογαριασμό του 22χρονου, συσκευασία περιέχουσα 73,6 γραμμ. κοκαΐνης, ενώ ο 22χρονος δε συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αστυνομικών για έλεγχο και αντιστάθηκε κατά την ακινητοποίηση του.

Συνολικά από τις έρευνες που ακολούθησαν βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

7 κιλά και 12 γραμμ. κοκαΐνης

8.560- ευρώ

ηλεκτρονική ζυγαριά

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο

μοτοσυκλέτα και

4 κινητά τηλέφωνα

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε, κατά περίπτωση, για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και βία κατά υπαλλήλων και οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

