Κοινωνία

Φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, επιχειρούν από γης και αέρος για την κατάσβεση της.

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στο Μαρκόπουλο Ωρωπού. Σύμφωνε με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε στις 13.45 σε δασική έκταση σε πλαγιά και δεν απειλούνται κατοικίες.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν μέχρι στιγμής 62 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 18 οχήματα ενώ από αέρος συνδράμουν 2 ελικόπτερα.

