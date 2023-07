Οικονομία

Μέτρα στήριξης: Tι θα εφαρμοστεί και από πότε - Ποιοι ωφελούνται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η αρχή για το πακέτο των μέτρων θα γίνει από τον επόμενο μήνα με το market pass. Αναλυτικά όλες οι παρεμβάσεις που σχεδιάζει η κυβέρνηση .

-

Σε τρεις διαφορετικές χρονικές περιόδους, εφέτος, το 2024 και στο διάστημα 2025 - 2026 επεκτείνεται το πακέτο των μέτρων, που παρουσίασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, το οποίο θα εξειδικευτεί μέσα από το νομοσχέδιο που αναμένεται να τεθεί σε διαβούλευση την προσεχή εβδομάδα (πιθανότατα κι αύριο).

Σε αυτό το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται το σύνολο των προεκλογικών δεσμεύσεων της Ν.Δ. και στόχο έχουν αφενός να στείλουν μήνυμα συνέπειας λόγων και πράξεων προς την κοινωνία και τους πολίτες και αφετέρου να διατηρήσουν την αξιοπιστία της χώρας απέναντι σε αγορές και επενδυτές, έτσι ώστε να αποκτηθεί η πολυπόθητη επενδυτική βαθμίδα, κάτι που χρονικά τοποθετείται για το προσεχές φθινόπωρο.

Η αρχή για το πακέτο των μέτρων θα γίνει από τον επόμενο μήνα με το market pass, το οποίο επεκτείνεται έως και τον Οκτώβριο, και συνεχίζεται έναν μήνα μετά με το Youth Pass για όσους συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Παράλληλα, στο πακέτο θα περιλαμβάνεται ο διπλασιασμός του ποσού το «Σπίτι μου», η "ανάσα" στους συνταξιούχους που συνεχίζουν να εργάζονται και θα δουν άμεσα τις συντάξιμες αποδοχές τους να αυξάνονται κατά το ισόποσο του 30% που σήμερα χάνουν επειδή εργάζονατι έστω και μία ημέρα.

Το σύνολο των παρεμβάσεων που λάβουν άμεσα σάρκα και οστά είναι:

• Market Pass: Επέκταση του μέτρου για τρεις ακόμη μήνες (Αύγουστος - Σεπτέμβριος και Οκτώβριος) του μέτρου (22 έως 72 ευρώ τον μήνα) με στόχο να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες από την συνέχιση της ακρίβειας, ειδικά στο βασικά είδη διαστροφής. Τα κριτήρια, εισοδηματικά και περιουσιακά, όπως και τα ποσά του Market Pass παραμένουν τα ίδια. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, για την καταβολή της ενίσχυσης θα ληφθούν υπόψη τα εισοδήματα του 2022 τα οποία θα έχουν αποτυπωθεί στις φετινές φορολογικές δηλώσεις.

• Youth Pass: Τον Σεπτέμβριο θα χορηγηθεί για πρώτη φορά το youth pass σε όσους συμπληρώνουν φέτος τα 18 τους χρόνια. Θα πιστωθεί στο ψηφιακό τους πορτοφόλι ή στον τραπεζικό τους λογαριασμό επίδομα 150 ευρώ, το οποίο εφεξής θα χορηγείται στους 18άρηδες κάθε χρονιάς, σε ετήσια βάση.

• Αύξηση αφορολογήτου: Η αύξηση αφορολογήτου ορίου κατά 1.000 ευρώ για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες με παιδιά θα εφαρμοστεί από την 1η Ιανουαρίου 2024. Με τα νέα δεδομένα, το αφορολόγητο όριο για φορολογούμενους χωρίς παιδιά παραμένει στα 8.633 ευρώ, για οικογένειες με ένα παιδί αυξάνεται από τα 9.000 ευρώ στα 10.000 ευρώ, με δύο παιδιά από τα 10.000 στα 11.000 ευρώ, με τρία παιδιά στα 12.000 ευρώ και με τέσσερα παιδιά στα 13.000 ευρώ. Το όφελος ξεκινάει από τα 90 ευρώ για τους φορολογούμενους με 1 παιδί και φθάνει τα 220 ευρώ για όσους έχουν δυο ή περισσότερα παιδιά.

• Συντάξεις - πέναλτι: Αναμένεται άμεσα η κατάργηση του «πέναλτι» αφαίρεσης του 30% των συντάξιμων αποδοχών για εργαζόμενους συνταξιούχους και η αντικατάστασή της από κλιμακωτή εισφορά επί των αποδοχών εργασίας.

• Αυξήσεις μισθών στο δημόσιο: Καθιέρωση νέου μισθολογίου δημοσίων υπαλλήλων με ουσιαστικές αυξήσεις σε οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα θέσης ευθύνης αλλά και τον εισαγωγικό μισθό δημοσίου υπαλλήλου υποχρεωτικής εκπαίδευσης να αυξάνεται από τα 780 ευρώ σήμερα σε περίπου 840 ευρώ. Είναι πιθανό να υπάρξουν και αυξήσεις στα επιδόματα ευθύνης.

• Αύξηση συντάξεων: Από την 1η Ιανουαρίου 2024, έρχεται και νέα αύξηση συντάξεων και πάλι κατά το ήμισυ του αθροίσματος πληθωρισμού και ρυθμού ανάπτυξης. Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για επικείμενες αυξήσεις πάνω από 3%, ενώ παγιώνεται η πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη για τους πρώην δικαιούχους ΕΚΑΣ.

• Αύξηση αφορολόγητου: Για μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν παιδιά, αυξάνεται το αφορολόγητο 1.000 ευρώ για κάθε παιδί. Οι ελαφρύνσεις φόρου ξεκινούν από 90 ευρώ και φτάνουν έως και 220 ευρώ σε ετήσια βάση.

• Μείωση ΕΝΦΙΑ: Μειώνεται κατά 10% το 2024 για όσους έχουν ασφαλίσει ή θα ασφαλίσουν έως το τέλος του έτους τα σπίτια τους.

• Τέλος επιτηδεύματος: Θα ξεκινήσει να μειώνεται σταδιακά έως ότου να εξανεμισθεί από το φορολογικό χάρτη. Το 2025 θα μειωθεί κατά 20%, το 2026 κατά 30% και το 2027 θα καταργηθεί πλήρως. Το μέτρο αυτό, επιβλήθηκε την περίοδο των μνημονίων και επιβαρύνει ετησίως με 400 έως 1.000 ευρώ τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις.

• Τεκμήρια διαβίωσης: Θα μειωθούν έως και 30% μεσοσταθμικά με την υποχρεωτική εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων myData και την ενίσχυση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Τέλος, θα πρέπει να θεωρείται πολύ πιθανό η διπλή επανάληψη δύο μέτρων που ίσχυσαν πέρυσι. Το ένα έχει να κάνει με την χορήγηση ενός εφάπαξ ποσού σε εκείνους τους συνταξιούχους που λόγω προσωπικής διαφοράς δεν θα λάβουν ή θα λάβουν μικρή αύξηση και το δεύτερο με την χορήγηση εφάπαξ ενίσχυσης στις αδύναμες οικονομικά κοινωνικές τάξεις.