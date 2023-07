Πολιτική

Σύνοδος κορυφής ΝΑΤΟ - Βίλνιους: Τηλεφωνική επικοινωνία Δένδια και Όστιν

Tι διημείφθη μεταξύ των δύο Υπουργών Άμυνας

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Άμυνας των ΗΠΑ, Λόιντ Όστιν είχε ο Έλληνας ΥΠΑΜ Νίκος Δένδιας.

Όπως ανέφερε με σχετική ανάρτησή του στο twitter, το τηλεφώνημα έγινε ενόψει της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στο Βίλνιους.

Είχα τηλεφωνική επικοινωνία με τον @SecDef των ΗΠΑ, Lloyd J. Austin, ενόψει της συνόδου κορυφής του #ΝΑΤΟ στο Βίλνιους. Στο επίκεντρο η αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η κατάσταση στην Ουκρανία. pic.twitter.com/2GVhpJFHSW — Nikos Dendias (@NikosDendias) July 9, 2023

Στο επίκεντρο της συζήτησης ετέθη η αμυντική σχέση Ελλάδας - ΗΠΑ, η κατάσταση στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και η κατάσταση στην Ουκρανία.

