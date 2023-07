Life

Εκλογές 2023: Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου υποψήφια με τον Πατούλη (εικόνες)

Ο νυν Περιφερειάρχης και η ηθοποιός ανακοίνωσαν την συμπόρευση τους για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» Γ. Πατούλης, ανακοίνωσε τη συμμετοχή της Αλεξάνδρας Παλαιολόγου ως υποψήφιας Περιφερειακής Συμβούλου Κεντρικού Τομέα Αθηνών στην Παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση:

«Η κα Παλαιολόγου είναι ηθοποιός, αριστούχος της Δραματικής Σχολής Αθηνών του Γ. Θεοδοσιάδη. Από το 1991 που αποφοίτησε, υπηρετεί ανελλιπώς τον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Φημισμένη και αγαπημένη στο ελληνικό κοινό, μέσα από τη συμμετοχή της σε επιτυχημένες θεατρικές και τηλεοπτικές παραγωγές, η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου κατάφερε και ενσάρκωσε απαιτητικούς ρόλους και διέπρεψε τόσο στο δραματικό, όσο και στο κωμικό στοιχείο.

Με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς της, ο Γ. Πατούλης την καλωσόρισε στην ομάδα της Νέας Αρχής, εκφράζοντας την ικανοποίησή του που και οι άνθρωποι της τέχνης και του πολιτισμού είναι κοντά στον πολίτη. «Με ιδιαίτερη χαρά, καλωσορίζω στην Παράταξή μας μια καταξιωμένη ηθοποιό, που εδώ και αρκετά χρόνια έχει αφήσει το στίγμα της στον καλλιτεχνικό χώρο, μέσα από πολλές και αξέχαστες θεατρικές, κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Είναι αδιαμφισβήτητο γεγονός πως οι άνθρωποι που «ποιούν ?θος», αποτελούν πρότυπα για το κοινό, το οποίο ταυτίζεται με τους ίδιους. Αυτοί οι άνθρωποι εκφράζουν, αναδεικνύουν και προάγουν τον Πολιτισμό και εμείς ως Περιφέρεια, κινηθήκαμε προς αυτή την κατεύθυνση, επιδεικνύοντας ένα αξιόλογο έργο και σε αυτόν τον τομέα, το οποίο δε σταματάει εδώ. Αυτούς τους ανθρώπους, τους θέλουμε μαζί μας, ως τους καθ’ ύλην απόλυτους εκφραστές του πολιτιστικού ιδεώδους. Είναι ιδιαίτερη τιμή για εμένα και την Παράταξη της Νέας Αρχής να έχουμε στην ομάδα μας την Αλεξάνδρα Παλαιολόγου. Την καλωσορίζω και πάλι και της εύχομαι καλή επιτυχία στον κοινό μας αγώνα, να δούμε την Αττική μας να αλλάζει ακόμα περισσότερο και να μεταμορφώνεται σε μια Περιφέρεια πρότυπο, σε όλους τους τομείς».

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ~ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου μεγάλωσε στην Αθήνα και συγκεκριμένα, στην Κυψέλη. Το 1991 αποφοίτησε ως αριστούχος από την Δραματική Σχολή Αθηνών Γ. Θεοδοσιάδη και έκτοτε υπηρετεί ανελλιπώς τον χώρο του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Κατά την διάρκεια της επαγγελματικής της πορείας συμμετείχε σε πλήθος θεατρικών παραστάσεων με πολύ αξιόλογους συντελεστές, ενδεικτικά στα «Χορεύοντας στη Λουνάσα», «Οργισμένα Νιάτα», «Δείπνο με φίλους», «Αρκαδία», «Ήταν όλοι τους παιδιά μου», «Επάγγελμα πόρνη» και πολλές άλλες. Επίσης συμμετείχε σε τηλεοπτικές σειρές που αγαπήθηκαν πολύ από το τηλεοπτικό κοινό, μεταξύ αυτών «Δύο ξένοι», «Επιθυμίες», «Φιλί ζωής», «Αταίριαστοι», «Βασιλιάδες» και πολλές άλλες. Ως άνθρωπος της τέχνης θεωρεί ότι ο πολιτισμός θα έπρεπε να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας και εκφράζει την υποστήριξή της στον Περιφερειάρχη Αττικής Γιώργο Πατούλη, γιατί στο συνδυασμό του «Νέα Αρχή για την Αττική» έχει επιδείξει πολύ σοβαρό έργο στον τομέα του πολιτισμού, θέτοντάς τον στις άμεσες προτεραιότητές του».

