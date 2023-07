Πολιτική

Σχορτσιανίτης – Πατούλης: Ο παλαίμαχος διεθνής υποψήφιος με την παράταξη του νυν Περιφερειάρχη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Big Sofo θα είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με την παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική», στις εκλογές του φθινοπώρου.

-

Ο Περιφερειάρχης Αττικής και επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αρχή για την Αττική» Γιώργος Πατούλης, ανακοίνωσε σήμερα τη συμμετοχή του Σοφοκλή Σχορτσανίτη ως υποψήφιου Περιφερειακού Συμβούλου Νότιου Τομέα Αθηνών, στην Παράταξη «Νέα Αρχή για την Αττική».

Με αφορμή την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του, ο Γιώργος Πατούλης τον καλωσόρισε επισημαίνοντας τα εξής:

Με μεγάλη χαρά υποδέχομαι στην οικογένεια της «Νέας Αρχής» το Σοφοκλή Σχορτσανίτη, έναν καλαθοσφαιριστή διεθνώς αναγνωρισμένο που έχει προσφέρει πολλά στον αθλητισμό. Ο Σοφοκλής είναι ένα παιδί με ταλέντο και «χρυσή» καρδιά, που τίμησε τη χώρα μας σε σπουδαίες αθλητικές διοργανώσεις, χαρίζοντας στην πατρίδα μας διακρίσεις. Με μεγάλη ικανοποίηση τον καλωσορίζω στην ομάδα μας και είμαι βέβαιος ότι θα προσφέρει πολλά και στον χώρο της Αυτοδιοίκησης.

Άλλωστε, ο Σοφοκλής έχει αποδείξει πως ξέρει να δίνει μάχες και να τις κερδίζει. Ενωμένοι, με σχέδιο και όραμα θα συνεχίσουμε τον αγώνα για να γίνει η Αττική μας, Περιφέρεια-Πρότυπο σε όλη την Ευρώπη. Καλωσορίζω το Σοφοκλή Σχορτσιανίτη στη Νέα Αρχή για την Αττική.

Ο κ. Σχορτσανίτης είναι επαγγελματίας διεθνής καλαθοσφαιριστής. Με την Εθνική Ελλάδας, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2006 και το χάλκινο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2009. Έγινε ο πρώτος παίκτης με μερικώς αφρικανική καταγωγή, που συμμετείχε σε επίσημους αγώνες της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ της Ελλάδας, στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2006, όπου η Εθνική Ελλάδος κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο.

Ο Σοφοκλής Σχορτσανίτης είχε σταματήσει προσωρινά το μπάσκετ ωστόσο έκανε μερικές guest εμφανίσεις για λογαριασμό του Ιόνιου Κέρκυρας. Η πρώτη του ομάδα ήταν ο Ηρακλής Καβάλας, ενώ η επαγγελματική του σταδιοδρομία ξεκίνησε τη σεζόν 2000-2001 με τον Ηρακλή Θεσσαλονίκης. Στη συνέχεια αγωνίστηκε μεταξύ άλλων σε Άρη, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό.

Ειδήσεις σήμερα: