Φυλακές Κορυδαλλού: Αυτοσχέδια όπλα και ναρκωτικά βρέθηκαν σε κελί (βίντεο)

Αστυνομική επιχείρηση στις φυλακές Κορυδαλλού έβγαλε "λαυράκια".

Ειδική επιχειρησιακή δράση στο κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών της ΕΚΑΜ και αστυνομικού σκύλου.

Όπως έγινε γνωστό από την ΕΛΑΣ, συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί έγκλειστοι και κατασχέθηκαν ευρήματα (ναρκωτικές ουσίες και αντικείμενα που υπάγονται στο νόμο περί όπλων), μετά από στοχευμένες έρευνες που διενεργήθηκαν, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, σε 4 κελιά και των ελέγχων σε 8 έγκλειστους, κατόπιν διερεύνησης και αξιοποίησης πληροφοριών.

Ειδικότερα, ένας 23χρονος αλλοδαπός είχε πάνω του και στο κελί του 3 νάιλον συσκευασίες περιέχουσες συνολικά ηρωίνη 9,6 γραμμαρίων, ενώ ένας 28χρονος αλλοδαπός είχε στο κελί του αυτοσχέδιο μαχαίρι και μεταλλική ράβδο.

Σε βάρος των δύο σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, αντίστοιχα.

Ακόμη, σε κοινόχρηστο χώρο των φυλακών εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 30 συσκευασίες περιέχουσες κοκαΐνη 15 γραμμαρίων και συσκευασία περιέχουσα κατεργασμένη κάνναβη 50 γραμμαρίων.

