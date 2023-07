Τεχνολογία - Επιστήμη

Καύσωνας - Ζερεφός στον ΑΝΤ1: κίνδυνος ερημοποίησης τα επόμενα χρόνια (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ερημοποιήση της χώρας δείχνουν όλα τα μοντέλα", τονίζει μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Κώστας Ζερεφός στον ΑΝΤ1.

-

Με τον καύσωνα “Cleon” να έχει “δείξει τα δόντια” του, υψηλές θερμοκρασίες παρατηρούνται σε ολόκληρη την χώρα.

Ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών, Χρήστος Ζερεφός, μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 σχετικά με τους καύσωνες και το κλίμα που θα έχει να αντιμετωπίσει η χώρα μας τα επόμενα χρόνια.

Ο Χρήστος Ζερεφός, αναφέρθηκε αρχικά για την επικινδυνότητα της κατάστασης αυτής: “Όλους τους επιστήμονες τους ανησυχεί αυτή η κατάσταση, είναι θέματα τα οποία μελετάμε πολλές δεκαετίες και κάθε χρόνο όσον αφορά τους καύσωνες γίνεται όλο και χειρότερα”.

Όπως είπες, “στην Ελλάδα οι καύσωνες ξεκίνησαν από το 87, τον μεγάλο καύσωνα που είχαμε 3000 θερμόπληκτους και από το 2003 στην Ευρώπη, είχαμε μία τεράστια εμμονή καυσώνων για πάνω από μία εβδομάδα”.

“Δυστυχώς θα τους βλέπουμε, το πρόβλημα με τους καύσωνες με την χώρα μας είναι ότι εάν είναι έτσι οι καύσωνες, δεν φυσάει αέρας για να μειώσει την αίσθηση της αυξημένης θερμοκρασίας. Αυτό θα γίνει με τα μελτέμια από αυριο, όταν μειωθεί η έντασή τους θα ξαναρχίσει ο καύσωνας εφόσον το κεντρικό σύστημα που δημιουργεί τον καύσωνα παραμένει”, τόνισε.

“Δυστυχώς όλα τα μοντέλα βλέπουν στην χώρα μας στην Ακαδημία Αθηνών, δείχνουν ότι η ερημοποίηση της χώρας από την Λάρισα και νοτιότερα μέχρι την Σπάρτη και την Λακωνία, θα πληγούν τις επόμενες δεκαετίες. Μετά το 2050-2060, εάν δεν κάνουμε τίποτα, δεν θα υπάρξει περίπτωση επιστροφής στα δεδομένα του 20 αιώνα”, είπε “κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου”.

Όσον αφορά στο τι μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε την κατάσταση αυτή, είπε “Το πιο εύκολο είναι να προσαρμοστούμε όσο το δυνατόν συντομότερα. Εξοικονομούμε νερό, εξοικονομούμε σκουπίδια και πρέπει να προσέξουμε τις πυρκαγιές”.

Κλείνοντας, τόνισε ότι η κατάσταση θα γίνεται πιο επικίνδυνη καθώς χάσαμε το 50% σε νερό από τις βροχές και τα χιόνια του χειμώνα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαφιόζικη δολοφονία στη Χαλκιδική: 19 κάλυκες στον τόπο του εγκλήματος

Στη φυλακή για ασέλγεια στην ανήλικη ανιψιά του

Χαντέ Φιράτ: Στον ΑΝΤ1 η δημοσιογράφος που μίλησε με τον Ερντογάν μέσω βιντεοκλήσης και έβγαλε selfie με τον Μητσοτάκη