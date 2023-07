Παράξενα

Αυστραλία: ναυάγησε με τον σκύλο του και σώθηκε μετά από δύο μήνες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μετά από δύο μήνες, ο ναυαγός κσι ο σκύλος του κατάφεραν να σωθούν.

-

Μία απίστευτη ιστορία, βγαλμένη από ταινια θα μπορούσε να είναι αυτή του 52χρονου Τιμ Σάντοκ, του άνδρα που βρέθηκε ναυαγός με τον σκύλο του και κατάφερε να σωθεί μετά από 2 μήνες.

Πιο συγκεκριμένα, ο Αυστραλός, είχε αναχωρήσει με το καταμαράν του τον Απρίλιο από τη Λα Παζ στο Μεξικό για τη Γαλλική Πολυνησία, ένα ταξίδι χιλιάδων χιλιομέτρων μέσα στον Ειρηνικό Ωκεανό. Μερικές εβδομάδες αργότερα, μία καταιγίδα κατέστρεψε τα ηλεκτρονικά συστήματα του σκάφους και για δύο μήνες, το καταμαράν ήταν στο… έλεος των ρευμάτων και των ισχυρών ανέμων.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο σκύλος του, Μπέλα, κατάφεραν να επιβιώσουν τρώγοντας ωμά ψάρια και πίνοντας νερό από τη βροχή.

Τελικώς, εντοπίσθηκαν από ένα ελικόπτερο που συνόδευε αλιευτικό τόνου στα ανοικτά των ακτών του Μεξικού.

Πλάνα από τη διάσωση δείχνουν έναν αδύνατο άνδρα, με γκρίζα γενειάδα και τον σκύλο να κουνά την ουρά του. «Χρειάζομαι λίγη ξεκούραση και λίγο καλό φαγητό, διότι είμαι μόνος στη θάλασσα για πολύ καιρό», ανέφερε ο ναυαγός. Η πρώτη εξέταση δεν έδειξε κάποιο σοβαρό τραυματισμό από τη δοκιμασία, ενώ, κατόρθωσε να αποφύγει και τα εγκαύματα, επειδή ήταν συνεχώς σε σκιερό σημείο στο σκάφος.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στον Κουβαρά: Εκκενώσεις περιοχών, εκρήξεις και μάχη με τις φλόγες (εικόνες)

Γαστρικός δακτύλιος: ελεύθερος ο γιατρός που κατηγορείται για τον θάνατο 14χρονης

Νέα Μάκρη - Θάνατος 10χρονης σε πισίνα: Στο ΕΚΑΒ δόθηκε λάθος διεύθυνση