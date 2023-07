Κοινωνία

Πυρκαγιές: κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και κλειστοί δρόμοι

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των πυρκαγιών στον Κουβαρά και στο Λουτράκι. Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί.

-

Πολλά μέτωπα πυρκαγιών έχουν ξεσπάσει στη χώρα με το μεγαλύτερο πρόβλημσ να εντοπίζεται στην περιοχή του Κουβαρά και στο Λουτράκι.

Λόγω των πυρκαγιών, έχουν εφσρμοστεί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους μετά τις οδηγίες για εκκένωση στις δύο παραπάνω περιοχές.

Ειδικότερα αυτή την ώρα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στους παρακάτω δρόμους:

Στην Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου από τον κόμβο των Αγίων Θεοδώρων μέχρι τον κόμβο Επιδαύρου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Στη λεωφόρο Αναβύσσου από το ύψος της οδού Ολύμπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς την Ανάβυσσο.

Στη λεωφόρο Μαρκοπούλου από το ύψος της οδού Ιπποδρόμου προς τον Κουβαρά.

Στη λεωφόρο Αναβύσσου από την οδό Αγ. Παντελεήμονος στο ρεύμα προς Λαγονήσι.

Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στους εξής δρόμους:

Στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και λεωφόρο Καλυβίων στο ρεύμα προς Σούνιο.

Στη λεωφόρο Αθηνών-Σουνίου και λεωφόρο Σαρωνίδας στο ρεύμα προς Αθήνα.

Στη λεωφόρο Λαυρίου, από τη λεωφόρο Σουνίου έως την επαρχιακή οδό Κουβαρά και στα δύο ρεύμα κυκλοφορίας.