Άγιος Παντελεήμονας - Δολοφονία τρανς: Συνελήφθη 35χρονος

Η Κουβανής τρανς δέχθηκε 15 χτυπήματα σε όλο της το σώμα και ξεψύχησε από αιμορραγικό σοκ. Πώς "έδεσε" την υπόθεση η ΕΛΑΣ.

Συνελήφθη τελικά, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, ο 35χρονος αλλοδαπός από το Μπαγκλαντές που είχε προσαχθεί για την δολοφονία της 46χρονης Κουβανής τρανς στον 'Αγιο Παντελεήμονα.

Αναμένεται να ακολουθήσει αναλυτική ενημέρωση από την Αστυνομία.

Υπενθυμίζεται πως το πτώμα της 46χρονης εντοπίστηκε στις 10 Ιουλίου μέσα σε λίμνη αίματος, στο ισόγειο διαμέρισμα της στην οδό Φυλής και Μαγνησίας, από την σπιτονοικοκυρά που πήγε να εισπράξει το ενοίκιο.

Πώς "εδεσε" η ΕΛΑΣ την υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές φέρονται να έχουν στα χέρια τους αποδείξεις πως την ημέρα της δολοφονίας, ο 35χρονος είχε επισκεφθεί την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα στη Φυλής και είχε αποχωρήσει από αυτή με τραύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του. Επίσης, οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως, από την έρευνα που έγινε στον τόπο του εγκλήματος, εντοπίστηκαν αποτυπώματα του 35χρονου.

Ενδεικτικό είναι το γεγονός πως η άτυχη γυναίκα δέχθηκε 15 χτυπήματα σε όλο της το σώμα, ενώ σοκ προκάλεσε στους αστυνομικούς η κατάσταση στην οποία βρισκόταν το κεφάλι της καθώς από τα χτυπήματα είχε σχεδόν παραμορφωθεί.

