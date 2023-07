Παράξενα

ΗΠΑ - Τροχαίο: αυτοκίνητο “απογειώθηκε” και καρφώθηκε σε σπίτι (βίντεο)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες από την πορεία του αυτοκινήτου, η οποία είχε μοιραία κατάληξη για την οδηγό του.

Σοκ προκαλεί βίντεο από τροχαίο δυστύχημα στο Σεντ Λούις των ΗΠΑ.

Αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 73χρονη «απογειώθηκε» και καρφώθηκε πάνω σε σπίτι.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε η ηλικιωμένη φέρεται να είχε αναπτύξει ταχύτητα 160 χλμ/ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το όριο των 60 χλμ/ώρα που ισχύει στην περιοχή.

Τραγική κατάληξη της ξέφρενης πορείας του οχήματος ήταν η οδηγός του να χάσει την ζωή της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι αιτία για το θανατηφόρο τροχαίο ήταν ένα ξαφνικό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπισε η 73χρονη.

Οι ζημιές που έχει υποστεί το σπίτι είναι τεράστιες. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού δήλωσε ότι όσοι βρίσκονταν σε αυτό, μεταξύ άλλων ένα 3χρονο παιδί, σώθηκαν κατά τύχη!

