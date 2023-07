Υγεία - Περιβάλλον

Καύσωνας: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποια δάση θα απαγορευτεί η κυκλοφορία.

-

(εικόνα αρχείου)

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Απαγόρευση κυκλοφορίας αύριο στο Σέιχ Σου και σε δάση της Θεσσαλονίκης

Απαγόρευση κυκλοφορίας τίθεται σε ισχύ από αύριο Κυριακή (23/07) από τις 8:00 το πρωί και μέχρι τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας στο περιαστικό Δάσος Θεσσαλονίκης, στη δασική έκταση Ωραιοκάστρου, Πυλαίας – Χορτιάτη και Θέρμης, λόγω του πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς, με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης κ. Βούλας Πατουλίδου.

Επίσης:

στην δασική έκταση Ωραιοκάστρου (Δασόκτημα Ωραιοκάστρου)

στο Δασόκτημα Πανοράματος (από ΧΔΑ Πλατανάκια μέχρι το Σκοπευτήριο)

στην δασική περιοχή Θέρμης και συγκεκριμένα πλησίον του Περιβαλλοντικού Πάρκου και του Δασοκτήματος Ισενλί

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση στη Δυτική Μακεδονία

Με αποφάσεις του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας υπάρχει προληπτική απαγόρευση διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων, σε περιοχές NATURA, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα, πάρκα και άλση, που βρίσκονται σε περιοχές υψηλής επικινδυνότητας για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών, που ισχύουν από αύριο Κυριακή 23-07-2023 μέχρι όπως ορίζει η κάθε απόφαση, λόγω δείκτη επικινδυνότητας 3 (υψηλή) στην Περιφέρειά.

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση στην Πιερία

Σύμφωνα με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη Πιερία Σοφίας Μαυρίδου, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικών πυρκαγιών που θα επικρατεί αύριο Κυριακή 23 Ιουλίου 2023, ανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και στα Πιέρια Όρη, από τις 08:00 το πρωί της Κυριακής 23-07-2023 έως και τις 08:00 το πρωί της Δευτέρας 24-07-2023.

Οι περιοχές - θέσεις για απαγόρευση εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου και Πιερίων είναι οι εξής:

- ορεινός όγκος Παλαιών Πόρων και Παλαιού Παντελεήμονα (μετά τους οικισμούς),

- από Λιτόχωρο προς Μοναστήρι Αγίου Διονυσίου (Μετόχι) και Πριόνια (μετά τους οικισμούς),

- στην τοποθεσία Μύλοι Λιτοχώρου,

- στην περιοχή του Δίον προς Κορομηλιά (Ρέμα Ορλιά),

- στην Αγία Τριάδα Βροντούς προ θέση Κρεββάτια - Αγία Κόρη - ρέμα Αράπη,

- στον Άη Γιάννη Λιτοχώρου προς θέση Σκανταλιάρα, και

- από τον οικισμό Άνω Μηλιάς προς Καταφύγιο Άνω Μηλιάς (μετά τον οικισμό).

Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση στη Χαλκιδική

Η αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής έδωσε εντολή, για την απαγόρευση της κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους, στους Δήμους Κασσάνδρας, Σιθωνίας και Αριστοτέλη στις κάτωθι περιοχές από Ω/07:30 ? της 23-07-2023 μέχρι την Ω/07:30 ? της 24-07-2023, α) στη Χερ-σόνησο Κασσάνδρας («Κορυφογραμμή» (από Κασσανδρινό μέχρι Αγία Παρασκευή), «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» Τ.Κ. Παλιουρίου), β) στη Χερσόνησο Σιθωνίας (Κορυφογραμμή Δραγουνδέλι από Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό μέχρι και την Συκιά), γ) στο Δήμο Αριστοτέλη (Κομίτσα μέχρι Ουρανούπολη – Τσάμια Στρατωνίκης – Φυσώκα –Σκοπευτήριο Στρατωνίου).

Ειδήσεις σήμερα:

Ρόδος: Ανεξέλεγκτη η φωτιά - Συγκλονιστικές εικόνες από τον απεγκλωβισμό των τουριστών (βίντεο)

Φωτιές - Κυριακή: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς σε 6 Περιφέρειες (χάρτης)

Βύρωνας: Γυναίκα βρέθηκε νεκρή με δαγκωματίες από σκυλιά