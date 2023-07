Κοινωνία

Φωτιά στην Ρόδο: “πύρινος εφιάλτης” για κατοίκους και τουρίστες (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ανεξέλεγκτο το μέτωπο που “τρώει” το νησί. Κάηκαν σπίτια και περιουσίες. Διαρκείς εκκλήσεις για εκκένωση οικισμών. Επιχείρηση απομάκρυνσης και προσωρινής φιλοξενίας χιλιάδων τουριστών.

-

Εκτός ελέγχου μαίνεται σήμερα για έκτη ημέρα η μεγάλη πυρκαγιά στην Ρόδο, η οποία έχει “σαρώσει” το νησί οδηγώντας στην απομάκρυνση χιλιάδων κατοίκων και επισκεπτών από ξηράς και θαλάσσης, ενώ δεκάδες χιλιάδες τουρίστες ανησυχούν για την εξέλιξη της φωτιάς.

Έχουν ήδη υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές σπίτια και ξενοδοχεία στο Σμαραγδένιο Νησί, όπου το τοπικό μικροκλίμα δίνει ισχυρούς ανέμους εντάσεως έως και 7 μποφόρ.

Η φωτιά εξακολουθεί να μαίνεται κυρίως στην περιοχή Απολλώνων, Λαέρμων και Λάρδου.

Από την Ελληνική Αστυνομία, στις 10:00 της Κυριακής, ανακοινώθηκε ότι «λόγω των προκληθέντων προβλημάτων από την πυρκαγιά στο οδικό δίκτυο της Ρόδου από το Γεννάδι έως την Πυλώνα, όσοι πολίτες επιθυμούν να μεταβούν από την Νότια Ρόδο στη πόλη της Ρόδου και αντίστροφα θα πρέπει να ακολουθήσουν τη διαδρομή Γεννάδι, Βάτι, Απολακκιά, Μονόλιθος, Σιάνα, Κρητηνία, Καλαβάρδα, Σορωνή, Θεολόγος, Παραδείσι, Κρεμαστή, Ιαλυσός Ρόδος».

Στο χωριό των Λαέρμων, σύμφωνα με δηλώσεις του προέδρου της Κοινότητας, Αναστάσιου Πατούνα, η φωτιά έκαψε σπίτια. Προσέθεσε ότι όλοι οι κάτοικοι έχουν φύγει από το χωριό και βρίσκονται σε ασφαλή σημεία στα γύρω χωριά.

Οι αρχές έδωσαν εντολή τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή οι κάτοικοι των χωριών Μάσαρη, Μαλώνας και Χαράκι της Ρόδου να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τις κοινότητες αυτές και να κινηθούν προς την πόλη της Ρόδου.

Μήνυμα το οποίο εστάλη μέσω αναφέρει: «Αν βρίσκεστε στις περιοχές Μάσαρη, Μαλώνας και Χαράκι, εκκενώστε τώρα προς Ρόδο. Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών» .

Παράλληλα, είχε ζητηθεί η εσπευσμένη απομάκρυνση όσων βρίσκονταν στα χωριά της Λίνδου και της Καλάθου καθώς και στον οικισμό των Πεύκων, σύμφωνα με επείγουσα ειδοποίηση του υπουργείου Κλιματικής Αλλαγής.

Νωρίτερα, στάλθηκε μήνυμα από το 112 για τους οικισμούς Γεννάδι και Κιοτάρι που καλούσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν, να κατευθυνθούν προς το Πλημμύρι.

?? Ενεργοποίηση 1??1??2??



?? Αν βρίσκεστε στις περιοχές #Κιοτάρι & #Γεννάδι, εκκενώστε τώρα προς #Πλυμμήρι



?? Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας



!? Ακολουθήστε τις οδηγίες των Αρχών



?? https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice — 112 Greece (@112Greece) July 22, 2023

Αυτά τα δύο χωριά και ο οικισμός βρίσκονται στις πλέον τουριστικές περιοχές της Ρόδου.

Φιλοξενία και διατροφή πληγέντων

Σε συνεννόηση με το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ρόδου έχουν διατεθεί για φιλοξενία και διατροφή πολιτών που απομακρύνθηκαν νωρίτερα προληπτικά από τα ξενοδοχεία τους συνεδριακοί χώροι ξενοδοχείων ικανοί να φιλοξενήσουν 3.190 ανθρώπους.

Από το υπουργείο Ναυτιλίας διατέθηκαν για τον ίδιο σκοπό ήδη 3 πλοία Ε/ΟΓ. Πρόκειται για τα Παναγία Σκιαδανη (600), Δωδεκάνησος Εξπρές (347) και Blue Star Chios (300). Σύνολικά μπορούν να υποδοεχθούν 1.247 ανθρώπους.

Εξασφαλίστηκαν μέσω της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Επιχειρήσεων Τουρισμού 70 τουριστικά λεωφορεία για τη μεταφορά τουριστών όπου χρειάζεται.

Our hotel has started evacuating. Praying for everyone else affected and the volunteers fighting the fire ???? #rhodesfire #rhodeswildfire #rhodes #prayforrhodes pic.twitter.com/DMqqsNVL1l — Blair Fiander (@fiander_blair) July 22, 2023

Χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί και με ασφάλεια απομακρύνονται οι επισκέπτες της Ρόδου, από τις πληγείσες από την πυρκαγιά περιοχές, όπως επισημαίνει ανάρτηση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά στην ανάρτηση αναφέρεται: « Οι επισκέπτες απομακρύνονται με ασφάλεια από τις πληγείσες περιοχές της Ρόδου. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Κατευθύνονται σε άλλα ξενοδοχεία στο νησί». Παράλληλα, σε δεύτερη ανάρτηση το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας επισημαίνει: « Οι πληγείσες περιοχές αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 10% των συνολικών τουριστικών υποδομών της Ρόδου».

View this post on Instagram A post shared by Rhodes Island Greece ?? (@rhodes.rodos)

Ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του ΥΠΕΞ

Με εντολή του υπουργού Εξωτερικών ενεργοποιήθηκε η Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων του υπουργείου για να διευκολυνθεί η απομάκρυνση ξένων πολιτών στην Ελλάδα λόγω των δασικών πυρκαγιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο επικοινωνίας 210-3681730.

Το υπουργείο Εξωτερικών έδωσε επιπρόσθετα τηλέφωνα επικοινωνίας στα οποία μπορούν να καλούν αποκλειστικά ξένοι πολίτες τη Μονάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

Πρόκειται για τους αριθμούς 210-3681259 και 210-3681350.

Το υπουργείο Εξωτερικών πάντως παρακαλεί τόσο τους Έλληνες όσο και τους ξένους πολίτες που βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο να επικοινωνούν απευθείας και αποκλειστικά με την Πολιτική Προστασία στο τηλέφωνο 112.

Στη Ρόδο έχει φτάσει κυβερνητικό κλιμάκιο για το θέμα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Ρόδο η οποία εξακολουθεί να μαίνεται στην περιοχή Απολλώνων, Λαέρμων και Λάρδου.

Το κυβερνητικό κλιμάκιο απαρτίζεται από τον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ και Διευθυντή Γραφείου Πρωθυπουργού Γιάννη Μπρατάκο, τον υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιο για την Κρατική Αρωγή Χρήστο Τριαντόπουλο και την υφυπουργό Τουρισμού Έλενα Ράπτη. Στο νησί βρίσκεται ήδη ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Παππάς.

Το κλιμάκιο μετέβη αμέσως στα γραφεία της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο όπου έχουν συνεργασία με τον περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργο Χατζημάρκο και άλλα στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης αναφορικά με τα νέα δεδομένα για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και για σειρά ζητημάτων που αφορούν προβλήματα που χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης όπως η φιλοξενία τουριστών από τις περιοχές που εκκενώθηκαν σε άλλους χώρους

Scene de chaos a Rhodes en Grece. Des foules de centaines de touristes et habitants evacuent par les routes pour s'eloigner des incendies hors de controle qui ravagent l'ile #Ροδος pic.twitter.com/1vUWNQq2IH — Anonyme Citoyen (@AnonymeCitoyen) July 22, 2023