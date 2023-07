Πολιτική

Εκλογές 2023 - ΠΑΣΟΚ για Περιφερειάρχες: Στήριξη σε 6 υποψήφιους

Ποιους υποψηφίους και σε ποιες Περιφέρειες ανακοίνωσε το ΠΑΣΟΚ ότι θα στηρίξει στις προσεχείς εκλογές.

Όπως ανακοινώθηκε από το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, με απόφαση της επιτροπής για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής ανακοινώνει τη στήριξη του στους κάτωθι επικεφαλής των συνδυασμών σε έξι Περιφέρειες:

Γιάννης Σγουρός για την Περιφέρεια Αττικής

Σταύρος Αρναουτάκης για την Περιφέρεια Κρήτης

Χρήστος Παπαστεργίου για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Γεωργία Ζεμπιλιάδου για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στέφανος Ζούμπας για την Περιφέρεια Ηπείρου

Νικηφόρος Παπανικόλας για την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Νωρίτερα, σ ε δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη , Προέδρου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, σχετικά με την φωτιά στην Ρόδο , αναφέρονταν τα εξής:

«Επί έξι ημέρες στη Ρόδο συντελείται μια ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή. Από το «όλα είναι υπό έλεγχο», φτάσαμε στο σημείο να χάνονται περιουσίες, χιλιάδες τουρίστες να απομακρύνονται από ξενοδοχειακές μονάδες και κάτοικοι να εκκενώνουν τους οικισμούς τους. Το κράτος οφείλει να εγγυηθεί την ασφάλεια τους και επιτέλους να ελεγχθούν πλήρως τα πύρινα μέτωπα. Οι ευθύνες είναι μεγάλες και πρέπει να αποδοθούν.

