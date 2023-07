Κόσμος

Φωτιά στην Ρόδο: Ακυρώνονται πτήσεις και πακέτα διακοπών

Τι ανακοινώνονυ μεγάλοι tour operators του εξωτερικού, καθώς και αεροπορικες εταιρείες, εν μέσω της μεγάλης φωτιάς που "καίει" την Ρόδο.

(εικόνα αρχείου)

Η Jet2 ακυρώνει σήμερα όλες τις πτήσεις της στη Ρόδο και η TUI ακύρωσε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς το ελληνικό νησί μέχρι και την Τρίτη λόγω των πυρκαγιών, ανέφεραν οι εταιρείες σε ανακοινώσεις τους.

Η Jet2 ανέφερε σε ανακοίνωση που αναρτήθηκε στο Twitter: «Ακυρώσαμε όλες τις πτήσεις και τα ταξιδιωτικά πακέτα που πρόκειται να αναχωρήσουν για τη Ρόδο σήμερα (πέντε πτήσεις συνολικά)...Τα πέντε αεροπλάνα θα αναχωρήσουν προς τη Ρόδο χωρίς επιβάτες-πελάτες, ώστε να μπορέσουμε να φέρουμε πελάτες πίσω στο Ηνωμένο Βασίλειο με τις προγραμματισμένες πτήσεις τους».

Η TUI ανέφερε στον ιστότοπό της: «Ακυρώσαμε όλες τις εξερχόμενες πτήσεις προς τη Ρόδο έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου. Οι πελάτες που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρόδο θα επιστρέψουν με την προβλεπόμενη πτήση πίσω στις πατρίδες τους». Όπως επισημαίνεται, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης πραγματοποίησαν «τη μεγαλύτερη επιχείρηση εκκένωσης που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ στην Ελλάδα» στο τουριστικό νησί της Ρόδου όπου συνεχίζεται να μαίνεται σφοδρή πυρκαγιά σήμερα Κυριακή, για έκτη συνεχή ημέρα. Σύμφωνα με την TUI, «η κατάσταση στο νότιο τμήμα της Ρόδου παραμένει ιδιαίτερα δύσκολη σήμερα και δεν έχουμε ακόμη εικόνα για βελτίωση των συνθηκών στην περιοχή. Αν και ο αριθμός των Βέλγων ταξιδιωτών σε αυτήν την περιοχή είναι αρκετά περιορισμένος, η κατάσταση επηρεάζει πολλούς παραθεριστές». Η TUI αποφάσισε να ακυρώσει όλες τις αναχωρήσεις για Ρόδο από σήμερα Κυριακή έως και την Τρίτη 25 Ιουλίου, προκειμένου να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων και να επιστρέψει σε μια πιο ήρεμη και ελεγχόμενη κατάσταση στο νησί».

Η EasyJet ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της προς τη Ρόδο εξακολουθούν να πραγματοποιούνται- αλλά η εταιρεία ακύρωσε όλα τα πακέτα διακοπών στο ελληνικό νησί μέχρι την Τετάρτη, σύμφωνα με το BBC. Ενώ οι πτήσεις συνεχίζονται κανονικά, η EasyJet ανέφερε ότι όποιος έχει κάνει κράτηση για να ταξιδέψει πριν από τις 29 Ιουλίου μπορεί να αλλάξει δωρεάν την πτήση του σε άλλη ημερομηνία ή να ζητήσει voucher. «Επικοινωνούμε με πελάτες που ήταν προγραμματισμένο να ταξιδέψουν στη Ρόδο έως τις 29 Ιουλίου για να συζητήσουμε τις επιλογές τους», ανέφερε σε ανακοίνωσή της που μετέδωσε το BBC.

Η Ryanair ανακοίνωσε ότι οι πτήσεις της από και προς την Ρόδο λειτουργούν κανονικά παρά τις πυρκαγιές που μαίνονται στο νησί. «Οι πτήσεις της Ryanair προς/από το αεροδρόμιο της Ρόδου εκτελούνται προς το παρόν κανονικά και ανεπηρέαστες από τις δασικές πυρκαγιές», ανέφερε η Ryanair σε ανακοίνωσή της που δόθηκε μέσω της εφαρμογής της εταιρείας για κινητά τηλέφωνα στις 12:07 ώρα Ελλάδας. Η ιρλανδική αεροπορική εταιρεία ενημέρωσε τους επιβάτες που αναχωρούν από το αεροδρόμιο της Ρόδου ότι θα δεχτεί προσωρινά ταξιδιωτικά έγγραφα που εκδίδονται από την Ελληνική Αστυνομία και ότι θα ειδοποιήσει τους επιβάτες για τυχόν αλλαγές πτήσεων μέσω της εφαρμογής της.

Στη Ρόδο προσωπικό του ΥΠΕΞ - Εγκαθίσταται Help Desk στο αεροδρόμιο

Προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών ήδη μετακινείται στη Ρόδο για να εγκαταστήσει από σήμερα, στις 17:00, εντός του αεροδρομίου του νησιού Help Desk για τη διευκόλυνση, σε συνεργασία με τις οικείες πρεσβείες, της έγκαιρης αναχώρησης επισκεπτών, οι οποίοι έχουν απωλέσει τα ταξιδιωτικά έγγραφά τους, όπως αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών. Ακόμη, προσωπικό του υπουργείου Εξωτερικών εγκαθίσταται στην Πολιτική Προστασία για να ενισχύσει την προσπάθεια διαχείρισης της κατάστασης κατά το μέρος που αφορά τη διεθνή επικοινωνία με πρεσβείες και πολίτες, σύμφωνα με ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών.

