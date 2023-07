Κοινωνία

Φωτιές στην Ελλάδα: Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, εκκενώσεις και επιχειρήσεις διάσωσης

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής, εθελοντές και κάτοικοι, προσπαθούσαν να περιορίσουν τον πύρινο εφιάλτη, στο Αίγιο, στην Κέρκυρα, στην Κάρυστο, στη Ρόδο και στην Υλίκη.

Μάχη με τις φλόγες έδωσαν για ακόμη μια νύχτα επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής στο Αίγιο, στην Κέρκυρα, στην Κάρυστο, στη Ρόδο και στην Υλίκη.

Χθες, όπως ανακοινώθηκε από την Πυροσβεστική, εκδηλώθηκαν 64 νέες δασικές πυρκαγιές, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις σε όλη την επικράτεια να διαχειρίζονται συνολικά 82.

Στη Ρόδο, δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος αντιπύραρχος Γιάννης Αρτοποιός, «το μέτωπο έχει κινηθεί ανατολικά, προς Μαλώνα και Μάσαρη, χωρίς ωστόσο να απειλούνται προς το παρόν οι οικισμοί».

Εκατοντάδες πυροσβέστες και εθελοντές βρέθηκαν στα μέτωπα της φωτιάς και παρέμειναν εκεί όλη τη νύχτα.

Λόγω της πυρκαγιάς, η δημοτική ενότητα Νότιας Ρόδου με απόφαση του γενικού γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Στην Κέρκυρα, δυνάμεις της Πυροσβεστικής καταβάλλουν προσπάθειες να ανακόψουν το μέτωπο της φωτιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα, με διαφορετικές εστίες, στην περιοχή Περίθειας στη βόρεια Κέρκυρα. Η φωτιά καίει δασική και χορτολιβαδική έκταση κινούμενη προς νοτιοανατολική κατεύθυνση.

Μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί οι οικισμοί Σάντα, Μέγκουλα, Πόρτα, Παλιά Περίθεια, Σινιές, Βιγγλατούρι, Νησάκι, Ρου, Κατάβολο, Κέντρωμα, Τρίτσι, Κοκκοκύλας, Σαρακηνιάτικα, Πλαγιά, Καλάμι, Βλαχάτικα και Καβαλλέραινα, έπειτα από μηνύματα μέσω 112 τα οποία στάλθηκαν στους κατοίκους τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, κατά τη διάρκεια της νύχτας ξεκίνησε επιχείρηση απεγκλωβισμού δεκάδων ανθρώπων από την παραλία Νησάκι της Κέρκυρας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 6 πλωτά σκάφη του Λιμενικού, 7 ιδιωτικά σκάφη μικρής χωρητικότητας, 2 ιδιωτικά σκάφη μεγάλης χωρητικότητας και 1 ρυμουλκό.

Συνολικά, πάντα σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, απεγκλωβίστηκαν με ασφάλεια συνολικά 59 άνθρωποι από 1 πλωτό σκάφος και 2 λάντζες που κατευθύνονται προς το λιμάνι της Κέρκυρας. Με μέριμνα της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας οι απεγκλωβισμένοι θα φιλοξενηθούν σε αίθουσα του Οργανισμού Λιμένα Κέρκυρας.

Παράλληλα, ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, περίπου 100 πυροσβέστες με 35 οχήματα, δίνουν μάχη με τις φλόγες, προκειμένου να περιορίσουν την φωτιά που εκδηλώθηκε χθες τις μεσημβρινές ώρες, στην περιοχή Δερβενάκια της Αιγιαλείας.

Η φωτιά, όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αρτοποιός, έφθασε σε λόφο απέναντι από τον οικισμό Τράπεζα, με κατεύθυνση προς αυτόν. Για τον λόγο αυτόν, δόθηκε εντολή να εκκενωθεί το χωριό Τράπεζα Αχαΐας με μήνυμα μέσω 112 που εστάλη στους κατοίκους ζητώντας τους να κατευθυνθούν προς την Ακράτα. Εκκενώθηκε επίσης ο οικισμός Κάστρο Αιγιαλείας.

Επιπλέον, σε ετοιμότητα βρίσκονται και δύο πλωτά σκάφη του Λιμενικού Σώματος καθώς και ιδιωτικά σκάφη στην περιοχή Δερβένι του δήμου Αιγιαλείας ώστε να συνδράμουν εφόσον απαιτηθεί.

Διάσπαρτα είναι τα μέτωπα στις τρεις διαφορετικές εστίες πυρκαγιών που ξέσπασαν χθες το μεσημέρι σε δασική έκταση στον Πλατανιστό Καρύστου Ευβοίας. Επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν στην περιοχή, μαζί με μηχανήματα της αυτοδιοίκησης. ενώ χθες, μέχρι το τελευταίο φως της μέρας συνέδραμαν και εναέρια μέσα. Λόγω της φωτιάς εκκενώθηκαν οι οικισμοί Λιβάδι, Ποτάμι, Περναράκι και Πλατανιστός έπειτα από μηνύματα που εστάλησαν μέσω 112 στους κατοίκους τους.

Όσο για τη φωτιά που εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι στην Υλίκη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, εξακολουθεί να καίει χαμηλή βλάστηση σε αδιάβατο έδαφος, κινούμενη προς νότο.

