Τέλος επιτηδεύματος: ποιοι δικαιούνται απαλλαγή

Ποια φυσικά και νομικά πρόσωπα δικαιούνται απαλλαγή και δεν έχουν ειδοποιηθεί από την ΑΑΔΕ. Τελευταία ευκαιρία για υποβολή ενστάσεων.

Φυσικά και νομικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα τα οποία προχώρησαν πέρυσι σε αύξηση των θέσεων απασχόλησης και δικαιούνται φέτος απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος, αλλά δεν έχουν λάβει τη σχετική ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ, έχουν τώρα μια τελευταία ευκαιρία να υποβάλουν ένσταση έως την ερχόμενη Παρασκευή και να γλιτώσουν από το «χαράτσι» των 400-1.000 ευρώ.

Οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ έχουν στείλει μαζικά ενημερωτικά email στους δικαιούχους απαλλαγής ήδη από τις αρχές Ιουλίου. Υπάρχουν όμως, σύμφωνα με λογιστές, και αρκετοί ελεύθεροι επαγγελματίες ή επιχειρήσεις που, παρότι πληρούν τις προϋποθέσεις, δεν έχουν λάβει σχετική ειδοποίηση και κινδυνεύουν να χάσουν την απαλλαγή, είτε λόγω λάθους εγγραφής είτε επειδή υπέβαλαν χειρόγραφα δηλώσεις πρόσληψης που δεν είχαν προλάβει να προσμετρηθούν.

Για να μη συμβεί αυτό, θα πρέπει να υποβάλουν ένσταση έως την ερχόμενη Παρασκευή 28 Ιουλίου με τη συμπλήρωση σχετικού εντύπου εντός του περιβάλλοντος του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ μαζί με όλα τα απαραίτητα κατά περίπτωση δικαιολογητικά και στοιχεία για την τεκμηρίωση της ένστασης. Η απόφαση κοινοποιείται στην επιχείρηση και γνωστοποιείται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, το οποίο αποστέλλει για τις περιπτώσεις αυτές επικαιροποιημένα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Στη συνέχεια, η ΑΑΔΕ αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στις επιχειρήσεις των οποίων η ένσταση γίνεται αποδεκτή.

Εάν κατά τον χρόνο λήψης του ηλεκτρονικού μηνύματος από την ΑΑΔΕ οι δικαιούχοι έχουν ήδη υποβάλει τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του οικείου έτους, τότε πρέπει να υποβάλουν και πάλι δήλωση (τροποποιητική), προκειμένου να τους υπολογιστεί η έκπτωση και να εξαιρεθούν από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το έτος.

Το μέτρο για την απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος ισχύει για προσλήψεις από 1η Σεπτεμβρίου 2022 και μετά και αφορά τόσο φυσικά πρόσωπα με επιχειρηματική δραστηριότητα όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο χαμηλότερο των 2 εκατ. ευρώ.

Δικαιούχοι της εξαίρεσης από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος είναι:

φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες, ανεξάρτητα από τον τρόπο τήρησης των βιβλίων τους (απλογραφικά ή διπλογραφικά), των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα κατά το φορολογικό έτος για το οποίο χορηγείται η εξαίρεση δεν υπερβαίνουν τα 2 εκατ. ευρώ.

Ως κριτήριο για την εξαίρεσή τους από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος ενός φορολογικού έτους, τα πιο πάνω πρόσωπα θα πρέπει κατά το ίδιο φορολογικό έτος να έχουν προβεί σε αύξηση των θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά τουλάχιστον τρία δωδέκατα (3/12 ή 25%) σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Για να υπολογιστεί η αύξηση του μέσου αριθμού των εργαζομένων των δικαιούχων επιχειρήσεων με σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος του αριθμού απασχολουμένων κατά το κρινόμενο (για την εξαίρεση από το τέλος επιτηδεύματος) έτος, ο οποίος συγκρίνεται με τον μέσο όρο των απασχολουμένων του προηγούμενου φορολογικού έτους.

Εφόσον οι επιχειρήσεις πληρούν και τις προϋποθέσεις αυτές, όπως γράφει το Euro2day.gr, εξαιρούνται από την υποχρέωση καταβολής του τέλους επιτηδεύματος για το οικείο φορολογικό έτος.

