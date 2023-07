Κοινωνία

Φωτιές σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κάρυστο: Μάχη με εστίες και αναζωπυρώσεις

Συνεχίστηκαν και στην διάρκεια της νύχτας οι επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών σε Ρόδο, Κέρκυρα, Κάρυστο και Αχαϊα.

Σπιθαμή προς σπιθαμή συνέχισαν να επιχειρούν όλο το βράδυ οι επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, μαζί με τους εθελοντές και τους υπόλοιπους φορείς, στα πύρινα μέτωπα της Ρόδου, της Κέρκυρας, της Καρύστου και του Δερβενακίου Αιγιαλείας.

Στην φωτιά της Ρόδου, η κατάσταση για ακόμη μία νύχτα, ήταν δύσκολη, με όλες τις δυνάμεις της Πολιτικής Προστασίας, μαζί με εθελοντές και κατοίκους, να καταβάλλουν με αμείωτη ένταση προσπάθειες, κάτω από αντίξοες συνθήκες, για να ανακόψουν τα μέτωπα της φωτιάς. Τα ενεργά μέτωπα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, βρίσκονται στο νότιο και νοτιοανατολικό κομμάτι, εστιάζονται δηλαδή στην περιοχή της Μαλώνας, του Βατίου και την περιοχή του Γενναδίου. Με το πρώτο φως της ημέρας ξεκίνησαν τις ρίψεις από αέρος 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα τα οποία συνδράμουν μέχρι στιγμής στο έργο της κατάσβεσης μαζί με τις

Σε ότι αφορά την Κέρκυρα, υπήρξαν πολλαπλές αναζωπυρώσεις με τα μέτωπα της φωτιάς να εντοπίζονται στο βορειοανατολικό κομμάτι του νησιού. Μαζί με τις επίγειες δυνάμεις συνδράμουν και τα εναέρια μέσα και συγκεκριμένα έως τώρα δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα. Χθες κατά τη διάρκεια της ημέρας λόγω της αλλαγής κατεύθυνσης του ανέμου, δημιουργήθηκαν αρκετές αναζωπυρώσεις καθοδηγώντας το μέτωπο προς το βόρειο κομμάτι του νησιού. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκαν μηνύματα από το 112, ζητώντας από τους κατοίκους των περιοχών Λούτσες, Ημερολιά, Σύκι καθώς και Απραός και Καλαμάκι να εκκενώσουν τους οικισμούς τους.

Αναφορικά με την πυρκαγιά στο Δερβενάκι Αχαΐας, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, οι αναζωπυρώσεις που υπήρξαν μέσα στο βράδυ κυρίως στην περιοχή Νιάματα αντιμετωπίστηκαν από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ από αέρος συνδράμει μέχρι στιγμής ένα ελικόπτερο.

Στην Κάρυστο η εικόνα της πυρκαγιάς είναι καλύτερη με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες.

Στην θλίψη έχει βυθιστεί όλη η χώρα για τους δύο ηρωικούς πιλότους - τον σμηναγό Χρήστο Μουλά και τον ανθυποσμηναγό Περικλή Στεφανίδη - που έχασαν την ζωή τους το μεσημέρι της Τρίτης όταν το αεροσκάφος CL-215 έπεσε κατά την διάρκεια προσπάθειας αεροπυρόσβεσης στο Πλατανιστό Καρύστου.

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr) για σήμερα προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς - Κατάσταση Συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5) για 11 περιφεριεακές ενότητες σε 6 περιφέρειες

