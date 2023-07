Πολιτική

Παραιτήθηκε ο Νότης Μηταράκης - Νέος Υπουργός ο Γιάννης Οικονόμου

Γιατί παραιτήθηκε απο την θέση του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Καραμπόλες στα υπουργεία. Ποιά θέση αναλαμβάνει ο Γιάννης Βρούτσης.

Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Νότης Μηταράκης, υπέβαλε την παραίτησή του για προσωπικούς λόγους στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, η οποία έγινε αποδεκτή, όπως αναφέρεται απο το Μέγαρο Μαξίμου.

Με απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, Υπουργός Προστασίας του Πολίτη τοποθετείται ο νυν Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Οικονόμου.

Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, με αρμοδιότητα τα ζητήματα Αθλητισμού, τοποθετείται ο βουλευτής Κυκλάδων, Γιάννης Βρούτσης.

Η ορκωμοσία των νέων υπουργών ενώπιον της Προέδρου της Δημοκρατίας, Κατερίνας Σακελλαροπούλου, θα πραγματοποιηθεί σήμερα, στις 19:00, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Το πρωί, η εφημερίδα Καθημερινή ανέφερε ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη (αναφέροντας εκ παραδρομής το όνομα του Βασίλη Κικίλια), εν μέσω της μάχης με τις πυρκαγιές, εμφανίστηκε χτες το πρωί σε μακρινό νησί (δεν γνωρίζουμε ποιο), για να ξεκινήσει τις διακοπές του. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επιβιβάστηκε μάλιστα και σε ένα σκάφος όπου έμεινε για αρκετές ώρες και το απόγευμα επέστρεψε στην Αθήνα, με τους λουόμενους να αναρωτιούνται αν όντως το άτομο που έβλεπαν ήταν ο ίδιος ο υπουργός.

Το δημοσίευμα της Καθημερινής:

«Ο πρωθυπουργός μιλάει για πόλεμο και παρά τη δικαιολογημένη και μεγάλη κούραση μένει στην Αθήνα λόγω των πυρκαγιών. Ο Βασίλης Κικίλιας το ίδιο, έχοντας αποκλείσει τις διακοπές για φέτος.

Ούτε η “κήρυξη πολέμου” ούτε η πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα σταμάτησε τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη από το να εμφανιστεί χθες το πρωί σε μακρινό νησί για να ξεκινήσει τις διακοπές του, να επιβιβαστεί σε ένα σκάφος για μερικές ώρες, και να επιστρέψει νωρίς το απόγευμα σαν να μην τρέχει τίποτα, με τους λουόμενους στην περιοχή να αναρωτιούνται αν έβλεπαν καλά…».

«Βαφτίζουν «προσωπικούς λόγους» παραίτησης του κ. Μηταράκη τις διακοπές του, τη στιγμή που η χώρα καίγεται απ’ άκρη σ’ άκρη. Αλλά μιας και οι υπουργοί του κ. Μητσοτάκη άρχισαν τις παραιτήσεις για «προσωπικούς λόγους», σκέφτεται κανείς να αναλάβει τις ευθύνες του για τις εικόνες κατάρρευσης και καταστροφής που ζούμε αυτές τις μέρες;», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Βολές εξαπέλυσε και το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, σε ανακοίνωση η οποία αναφέρει: "Οι καλοκαιρινές διακοπές του τ. Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νότη Μηταράκη, εν μέσω πυρκαγιών είναι το κερασάκι σε μια αλυσίδα αστοχιών του «καλοκουρδισμένου» επιτελικού κράτους του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Περιοχές της χώρας έχουν παραδοθεί στα πύρινα μέτωπα , που καίνε για μέρες, πιστοποιώντας την πλημμελή προετοιμασία και την έλλειψη ενός ολοκληρωμένου σχεδίου πρόληψης των ακραίων φυσικών φαινομένων, που συνεχώς θα πολλαπλασιάζονται εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής.

Στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην κομβική για την εθνική ασφάλεια 111 Πτέρυγα Μάχης της Πολεμικής Αεροπορίας, καταστράφηκαν. Πολύ νωρίς ξεκίνησε το ρεσιτάλ ανικανότητας του επιτελικού κράτους!"

Το κόμμα "Σπαρτιάτες" σχολίασε: "Ο κύριος Μηταράκης παραιτήθηκε γιατί έκανε βουτιές την ώρα που καιγόταν η χώρα… Το θέμα δεν είναι η παραίτηση και τα μπάνια του υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νότη Μηταράκη αλλά πότε θα πάει… διακοπές η ανίκανη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας!"

ΝΙΚΗ: ζητά εξηγήσεις για την παραίτηση Μηταράκη

Εξηγήσεις ζητά η ΝΙΚΗ για το αν η παραίτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Νότη Μηταράκη συνδέεται με το ζήτημα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων.

"Μόλις εχθές ο υπουργός ενημέρωσε εκπροσώπους της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι ζήτησαν διευκρινίσεις για τα νέα έγγραφα ταυτοπροσωπίας. Ο ίδιος έσπευσε μάλιστα, από μόνος του, αμέσως μετά την συνάντηση, να προκαταλάβει την κοινή γνώμη ότι οι νέες ταυτότητες δεν παραβιάζουν την ελευθερία του προσώπου, ούτε προσβάλουν την ορθόδοξη χριστιανική πίστη.

Παρ’ όλα αυτά, σήμερα το πρωί ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Κατσαφάδος, βρέθηκε σε δύσκολη θέση, μετά από ερωτήσεις των βουλευτών της ΝΙΚΗΣ κ. Αποστολάκη και κ. Δελβερούδη, καθώς απέφυγε να απαντήσει σε καίριες λεπτομέρειες που αφορούν στην τεχνολογία των νέων ταυτοτήτων, στην σκοπιμότητά τους, στην υποχρεωτική χρήση τους αλλά και στις γενικότερες διαδικασίες ανάθεσης του διαγωνισμού.

Θυμίζουμε ότι η ΝΙΚΗ πρώτη και μόνη έθεσε το ζήτημα των νέων ηλεκτρονικών ταυτοτήτων στην συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της κυβέρνησης, εκφράζοντας την αντίθεσή της σε διάτρητες τεχνολογίες και στην προσβολή της ελευθερίας και των προσωπικών δεδομένων του Έλληνα πολίτη, χωρίς ούτε τότε να λάβει σαφείς απαντήσεις.

Η ΝΙΚΗ θέτει το εξής ερώτημα: Μήπως τελικά η παραίτηση Μηταράκη συνδέεται με την ομιχλώδη ατμόσφαιρα γύρω από τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες;

Σε κάθε περίπτωση καλούμε σε επαγρύπνηση τον ελληνικό λαό και τον διαβεβαιώνουμε ότι η ΝΙΚΗ παρακολουθεί στενά το θέμα και θα παρεμβαίνει με το μέγιστο των δυνατοτήτων της."





