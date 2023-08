Πολιτική

ΥΠΠΟΑ: fake το προφίλ της Λίνας Μενδώνη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αναστάτωση προκάλεσε ένα λογαρισμός της Λίνας Μενδώνη στο Twitter. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Πολιτισμού.

-

Ανακοίνωση για προφίλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που υποτίθεται ανήκει στην υπουργό Λίνα Μενδώνη, εξέδωσε το υπουργείο Πολιτισμού.

«Η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δεν διαθέτει προσωπικό προφίλ σε κάποιο από τα social media», ανακοίνωσε σήμερα το ΥΠΠΟΑ.

«Ως εκ τούτου, λογαριασμός που φαίνεται στο twitter με το όνομα "Lina Mendoni Λίνα Μενδώνη", δεν αντιστοιχεί σε πραγματικό προφίλ της υπουργού Πολιτισμού», προσθέτει η ίδια ανακοίνωση, καταλήγοντας ότι «η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος έχει επιληφθεί του συγκεκριμένου θέματος».

Ειδήσεις σήμερα:

Κολωνός: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μετά από απόπειρα ληστείας τράπεζας

Ενδοοικογενειακή βία – Βόλος: Την χτύπησε στο κεφάλι με μεταλλικό βραστήρα

Περιφέρεια Αττικής: Συνάντηση Μητσοτάκη - Χαρδαλιά (εικόνες)