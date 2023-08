Υγεία - Περιβάλλον

Βυθιζόμενοι κάδοι στην Αθήνα: Σε ποιες γειτονιές θα τοποθετηθούν οι πρώτοι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς θα λειτουργούν, ποια τα οφέλη, ποιες οι αλλαγές στη διαδικασία αποκομιδής

-



Τους πρώτους βυθιζόμενους κάδους απορριμμάτων τοποθέτησε σήμερα Πέμπτη σε σημεία της κατά τόπον αρμοδιότητάς του ο Δήμος Αθηναίων, όπως κοινοποίησε με ανακοίνωσή της η δημοτική αρχή. Οι κάδοι πακτώθηκαν στο Μεταξουργείο στη συμβολή της Πλατείας Γεωργίου Καραϊσκάκη με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, σε τέσσερα σημεία της οδού Μητροπόλεως, επίσης στο Κολωνάκι, συγκεκριμένα στην οδό Κριεζώτου και στην Πλατεία Δεξαμενής, καθώς και περιμετρικά της Πλατείας Βάθης –συγκεκριμένα κατά μήκος της οδού Λιοσίων, στη συμβολή της με την οδό Μάρνη και στη συμβολή της Μάρνη με την οδό Μαιζώνος– και παραδόθηκαν για χρήση στους κατοίκους και τους επιχειρηματίες των περιοχών αυτών.

Η δράση αυτή όταν υλοποιηθεί ολόκληρη θα περιλαμβάνει περίπου 350 συστήματα υπόγειων κάδων για απορρίμματα σύμμεικτα, ανακυκλώσιμα και βιοαπόβλητα. Από το σύνολο των 350 συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης απορριμμάτων, τα 134 θα έχουν χωρητικότητα 2.200 λίτρων, τα 109 θα χωράνε απορρίμματα 4.400 λίτρων και τα 107 θα αφορούν σε συστήματα κάθετης διαβαθμισμένης συμπίεσης απορριμμάτων σε κάδους κοινής χρήσης.

Η τοποθέτηση έχει τριετή χρονικό ορίζοντα και προϋπολογισμό 18.867.678,00 ευρώ, εκ των οποίων τα 3.698.987,71 ευρώ αποτελούν χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, τόνισε μεταξύ άλλων: «Κάθε βυθιζόμενος κάδος που τοποθετείται στο κέντρο και τις γειτονιές, απαλλάσσει τον δημόσιο χώρο από πέντε συμβατικούς κάδους αντίστοιχης χωρητικότητας. Αυτό σημαίνει αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, αλλά και μείωση της κίνησης μέσα στην πόλη, καθώς περιορίζονται τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων».

Οι βυθιζόμενοι κάδοι είναι η επόμενη μέρα της καθαριότητας στην Αθήνα. Πέρα από την αισθητική αναβάθμιση, σημαίνουν, πρακτικά, λιγότερες οσμές, λιγότερα δρομολόγια απορριματοφόρων και περισσότερος ελεύθερος δημόσιος χώρος. Τοποθετούνται σταδιακά 350 συστήματα σε κάθε γειτονιά,… pic.twitter.com/vnyf8kX54L — Kostas Bakoyannis (@KBakoyannis) August 3, 2023

Καμία αλλαγή στα απορριμματοφόρα του δήμου

Η λειτουργία των υπόγειων κάδων δεν απαιτεί κάποια μετατροπή ή προσθήκη εξαρτήματος στα απορριμματοφόρα. Αυτό σημαίνει ότι τα οχήματα που εξυπηρετούν τους ήδη υπάρχοντες κοινούς τροχήλατους κάδους 1.100 λίτρων είναι σε θέση να εξυπηρετούν αποτελεσματικά και τους υπόγειους κάδους των νέων συστημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Πήλιο - Θάνατος γυναίκας από σφαίρα: Η “απολογία” του συζύγου για το τηλεφώνημα στην Αστυνομία

Σάμος - Θανατηφόρο τροχαίο: ο Τούρκος οδηγός εγκατέλειψε αβοήθητο το θύμα του

Διεθνής Ολυμπιάδα Οικονομικών: Μετάλλια για Έλληνες μαθητές (εικόνες)