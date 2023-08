Πολιτισμός

Το Ίδρυμα Ωνάση δίνει νέα πνοή στο Πεδίον του Άρεως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Πεδίον του Άρεως γίνεται πιο προσβάσιμο, φωτεινό και πράσινο. 3.700 νέα φυτά και δέντρα, ανακατασκευή της υδάτινης διαδρομής

-

Συνεχίζοντας μια σειρά από παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, το Ίδρυμα Ωνάση δίνει νέα πνοή στο Πεδίον του 'Αρεως. Με τη δενδροφύτευση περισσότερων από 3.700 νέα φυτά και δέντρα, την ανακατασκευή της υδάτινης διαδρομής και την ανάπλαση μεγάλης έκτασης του πάρκου, το Πεδίον του 'Αρεως γίνεται πιο όμορφο και πράσινο.

Το Πεδίον του 'Αρεως είναι ένα από τα πιο σημαντικά και ιστορικά σημεία στην καρδιά της πόλης, αποτελώντας το μεγαλύτερο δημόσιο πάρκο της Αθήνας. Στην αρχή της λειτουργίας του, υπήρξε τόπος στρατιωτικών ασκήσεων και σταδιακά εξελίχθηκε σε ένα χώρο αναψυχής για τους κατοίκους και επισκέπτες της πόλης. Το Ίδρυμα Ωνάση έχει αποκτήσει μια μεγάλη σχέση με το Πεδίον του 'Αρεως, το οποίο φιλοξένησε για δυο συνεχή χρόνια δυο σημαντικές εκθέσεις του Onassis Culture, το "You & AI" (2021) και τα "Plasmata: Bodies, Dreams, and Data" (2022).

Μετά από πρόσκληση της πολιτείας, το Ίδρυμα Ωνάση έρχεται για να δώσει νέα πνοή στο ιστορικό πάρκο μέσα από μια σειρά έργων, σε συνεργασία με την εξειδικευμένη εταιρία Τοπιοδομή και το αρχιτεκτονικό γραφείο Tenon Architecture. Το έργο, συνολικής έκτασης 6.552 τ.μ., αναδεικνύει τον φυσικό χαρακτήρα του πάρκου, ως ένας τόπος συνάντησης για τους Αθηναίους πολίτες, δημιουργώντας έναν φωτεινό, πράσινο χώρο που συνδυάζει νερό και φύση, στην καρδιά του αστικού τοπίου.

Στο Πεδίον του 'Αρεως πραγματοποιήθηκε δενδροφύτευση περισσότερων από 3.700 φυτεύματα (28 δέντρα, 2651 θάμνοι και 1028 αγρωστώδη), τόσο στο 'Αλσος Οικονομίδη όσο και κατά μήκος της υδάτινης διαδρομής. Στη μία πλευρά του 'Αλσους Οικονομίδη δημιουργήθηκε ένα ξηροφυτικό τοπίο -όπως εκείνο των Κυκλάδων- με κυρίαρχα φυτά την ελιά, τη λιγαριά και τον σχίνο. Στο κέντρο διαμορφώθηκε ένα δασικό μεσογειακό τοπίο με φυτά όπως η χαρουπιά, η κουκουναριά και η μυρτιά, ενώ από την άλλη πλευρά τοποθετήθηκαν φυτά όπως ο πλάτανος, η βελανιδιά και το σφενδάμιο, συνθέτοντας την εικόνα ενός ημιορεινού τοπίου. Οι εναλλαγές των φυτών δίνουν τη συνολική αίσθηση της Μεσογείου με διαφορετικές υφές και χρώματα. Πέρα από τα φυτά και τους θάμνους, φυτεύτηκαν και ώριμα δέντρα, ώστε σε λίγα χρόνια από τώρα να δημιουργηθεί ένας χώρος σκίασης. Στην υδάτινη διαδρομή επιλέχθηκε χλοοτάπητας για τη δημιουργία χώρων που περιέβαλαν το ρυάκι, ενώ παράλληλα τοποθετήθηκαν περισσότεροι από 600 θάμνοι. Η δενδροφύτευση έκανε το Πεδίον του 'Αρεως πιο πράσινο, αναβαθμίζοντας αισθητικά το πάρκο με φυσικό τρόπο.

Πέρα από τη δενδροφύτευση, πραγματοποιήθηκε συνολική ανακατασκευή της υδάτινης διαδρομής. Πλέον, οι επισκέπτες του πάρκου έχουν τη δυνατότητα να περπατήσουν κατά μήκος του νερού, χάρη σε ένα μονοπάτι με πατημένο χώμα. Επίσης, πραγματοποιήθηκε καθαρισμός, φίλτρανση και ανακυκλοφορία του νερού, ενώ το ρυάκι έγινε πιο φωτεινό. Παράλληλα σε όλη την έκταση του αντικαταστάθηκαν 250 πλάκες μαρμάρων όπου αποτελούσαν τα καλύμματα στα κανάλια εκροής των υδάτων και είχαν καταστραφεί με το πέρασμα του χρόνου.

Με την αντικατάστασή τους, αναβαθμίστηκε η εικόνα του πάρκου, ενώ ταυτόχρονα η διαδρομή έγινε πιο όμορφη και προσβάσιμη. Επίσης ο χώρος στις Αριές έγινε πιο φιλόξενος, καθώς σχεδιάστηκαν και κατασκευάστηκαν -σε συνεργασία με την Tenon Architecture- ξύλινα καθίσματα και τραπέζια, για να ξεκουράζονται οι περαστικοί κάτω από τη σκιά των δέντρων. Ο σχεδιασμός είχε ως πυρηνική ιδέα τις συλλογικότητες, ενώ ο χώρος μπορεί να φιλοξενήσει συνολικά έως 60 άτομα, δημιουργώντας ευκαιρίες για κοινωνικοποίηση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ζωή Καράγγελου - Καλλιτεχνική κολύμβηση: Ασημένιο μετάλλιο στο ελεύθερο σόλο

Φωτιά σε κτήριο στο Μοσχάτο - Έκλεισαν δρόμοι

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους