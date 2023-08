Πολιτική

Καβάλα: Επιχείρησε να διαφύγει ο Βούλγαρος που κατέβασε την ελληνική σημαία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

'Εφυγε για την Βουλγαρία ο 35χρονος, αλλά οι Αρχές τον γύρισαν πίσω. Πώς εντοπίστηκε και συνελήφθη.

-

Οι βουλγαρικές αρχές συνέλαβαν σήμερα το μεσημέρι, σύμφωνα με πληροφορίες, τον 35χρονο υπήκοο Βουλγαρίας, που έφυγε παράνομα από τη χώρα μας παρά τους περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβάλει οι ελληνικές εισαγγελικές αρχές, όταν το απόγευμα της Παρασκευής κατέβασε την ελληνική σημαία στον λιμενοβραχίονα του επιβατικού λιμένα «Απόστολος Παύλος» της Καβάλας και στη θέση της σήκωσε τη βουλγαρική.

Ειδικότερα, το απόγευμα της Παρασκευής αυτόπτες μάρτυρες ενημέρωσαν τις λιμενικές αρχές ότι ο 35χρονος είχε κατεβάσει την ελληνική σημεία και είχε ανεβάσει τη σημαία της Βουλγαρίας. Λιμενικοί έσπευσαν στο σημείο και προσπάθησαν να συλλάβουν τον 35χρονο άντρα, ο οποίος πρόβαλε αντίσταση, έβρισε τους λιμενικούς και φώναζε συνθήματα.

Με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Καβάλας. Οι εισαγγελικές αρχές τού απήγγειλαν, μεταξύ άλλων, τις κατηγορίες προσβολής εθνικών συμβόλων και αντίστασης κατά της αρχής, του όρισαν τακτική δικάσιμο και τον άφησαν ελεύθερο. Ωστόσο, του αφαίρεσαν τις πινακίδες του οχήματός του και του απαγόρευσαν την έξοδο από την Ελλάδα έως ότου γίνει το δικαστήριο.

Σήμερα το μεσημέρι ο 35χρονος Βούλγαρος μετακινήθηκε με το αυτοκίνητό του στη Δράμα και προσπάθησε να περάσει χωρίς πινακίδες από το συνοριακό σταθμό της Εξοχής. Οι αστυνομικοί τον εμπόδισαν και προσπάθησαν να τον σταματήσουν. Ο ίδιος όμως ανέπτυξε ταχύτητα, έσπασε την προστατευτική μπάρα και πέρασε. Οι ελληνικές αστυνομικές αρχές τον καταδίωξαν μέχρι το βουλγαρικό συνοριακό φυλάκιο. Ο 35χρονος άντρας έσπασε κι εκεί την προστατευτική μπάρα και εισήλθε στο βουλγαρικό έδαφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι βουλγαρικές αστυνομικές αρχές τον συνέλαβαν και κατάσχεσαν το αυτοκίνητό του.

Η Αστυνομική Διεύθυνση Δράμας έχει συντάξει δικογραφία σε βάρος του 35χρονου υπηκόου Βουλγαρίας για τις κατηγορίες της επικίνδυνης οδήγησης και της φθοράς δημόσιας περιουσίας.

Σημειώνεται πως ο εν λόγω συλληφθείς είχε απασχολήσει και άλλη μία φορά τις ελληνικές αρχές με ανάλογο περιστατικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους

Ουρές - Κτηματολόγιο: online τα συμβόλαια και οι αριθμοί προτεραιότητας