Φωτιά στην Ρόδο: χειρουργήθηκε το ελαφάκι που γλίτωσε από την πύρινη λαίλαπα (εικόνες)

Το μικρό ελάφι σώθηκε από την φωτιά στην Ρόδο και μεταφέρθηκε στην Αθήνα για να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο χειρουργημένο και καλά στην υγεία του βρίσκεται, το νεαρό ελαφάκι από τη Ρόδο που είχε διασωθεί από τη φωτιά πριν μερικές μέρες αλλά αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το ελαφάκι εντοπίστηκε τραυματισμένο στο Κιοτάρι από συμπατριώτες μας και το περιέθαλψαν τα μέλη του συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ» που βρέθηκαν στο νησί μας. Το ελάφι, ένα νεαρό αρσενικό πλατώνι, που βρέθηκε στον περίβολο του ξενοδοχείου Lindos Breeze Beach Hotel μετά τη φωτιά παρουσίαζε προβλήματα στα άκρα του κι επειδή η κατάστασή του ήταν σοβαρή κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί στην Αθήνα για να χειρουργηθεί.

Σύμφωνα με τους αρμόδιους του συλλόγου παρατηρώντας το ζώο, το οποίο παρουσίαζε έντονη χωλότητα στα πρόσθια άκρα του, ο κτηνίατρος έκρινε σκόπιμη την αναισθησία του. Με χρήση φυσοκάλαμου, ευγενική προσφορά του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου, αναισθητοποίησε το πλατώνι, το οποίο μεταφέρθηκε, συνοδεία του κτηνιάτρου, με όχημα του Δασαρχείου Ρόδου σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου.

Μετά την πρώτη κλινική και ορθοπεδική εξέταση, κρίθηκε απαραίτητη η περεταίρω διερεύνηση του περιστατικού με ακτινολογικό έλεγχο ο οποίος διενεργήθηκε με το ζώο υπό γενική αναισθησία την Κυριακή 30 Ιουλίου στο κτηνιατρείο του Παναγιώτη Μαργιέ.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στις εγκαταστάσεις του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, το ζώο λάμβανε από τον κτηνίατρο Γρηγόρη Μαρκάκη και από απόσταση, με χρήση φυσοκαλάμου, αντιφλεγμονώδη αναλγητικά φάρμακα, αντιβιοτικά, καθώς επίσης και βιταμίνες και ιχνοστοιχεία για την υποστήριξη του μυϊκού του συστήματος. Κατόπιν συνεννόησης με την Δρ. Αναστασία Κομνηνού, πρόεδρο της επιστημονικής επιτροπής του Συλλόγου Προστασίας και Περίθαλψης Άγριας Ζωής «ΑΝΙΜΑ», κρίθηκε σκόπιμη η μεταφορά του πλατωνιού στην Αθήνα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.



Το νεαρό πλατώνι που διασώθηκε από τον πανικό της μεγάλης φωτιάς στη Ρόδο χειρουργήθηκε με επιτυχία στην Αθήνα. Τις προηγούμενες μέρες φιλοξενήθηκε σε χώρο του Κυνηγετικού Συλλόγου Ρόδου, υπό την ευθύνη του Δασαρχείου Ρόδου.

Παρελήφθη από μέλη της «ΑΝΙΜΑ» και μεταφέρθηκε στο συνεργαζόμενο Κτηνιατρικό Κέντρο Περιστερίου. Χειρουργήθηκε επιτυχώς από τον ορθοπεδικό κτηνίατρο Μπάμπη Χαραλαμπίδη με τη συνεργασία των κτηνιάτρων Αχιλλέα Ακρίβου, μέλος του Δ.Σ. της ΑΝΙΜΑ, Γρηγόρη Μαρκάκη, κτηνίατρο της «ΑΝΙΜΑ» και Νόη Ψαρουδάκη, κτηνίατρο του Αττικού Ζωολογικού Πάρκου.

Μετά την ανάνηψη μεταφέρθηκε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του ΑΖΠ, όπου θα παραμείνει μέχρι την πλήρη αποθεραπεία του, όταν αναρρώσει θα επιστρέψει σύντομα στη Ρόδο.

Πηγή: rodiaki.gr

