Νάξος: χορευτής... εκτόξευσε το βιολί μουσικού πάνω στον χορό (βίντεο)

H viral φιγούρα του χορευτή, εντυπωσίασε ομολογουμένως και "πέταξε" το βιολί μακριά.

Ένα ιδιαίτερο στιγμιότυπο κατάφερε να γίνει viral σε γλέντι στην Νάξο, όταν χορευτής πάνω στην σκηνή εκσφενδόνησε το βιολί του οργανονπαίχτη, στην προσπάθειά του να κάνει μια εντυπωσιακή φιγούρα.

Η φιγούρα του χορευτή που γίνεται viral στη Νάξο, σε εκδήλωση που έγινε στο λιμάνι της χώρας. Μια χιουμοριστική στιγμή για τους θεατές, παρόλα αυτά κανείς δε θα ήθελε να είναι στη θέση των πρωταγωνιστών.

Πιο συγκεκριμένα, την ώρα του γλεντιού κι ενώ χόρευε κάποιος επιχείρησε να κάνει μια εντυπωσιακή τούμπα, η φιγούρα έγινε αλλά με ταχυδακτυλουργικά εξαφάνισε και το βιολί του οργανοπαίκτη.

