Κοινωνία

Αργυρούπολη: επίθεση από τουλάχιστον 20 άτομα σε ανήλικους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δύο ανήλικοι έπεσαν θύματα επίθεσης στην Αργυρούπολη. Η σωτήρια παρέμβαση μιας μητέρας.

-

Θύματα επίθεσης από κύκλωμα;α τουλάχιστον 20 ατόμων έπεσαν ανήλικοι στην Αργυρούπολη την Κυριακή.

Πιο συγκεκριμένα, οι άγνωστοι επιτέθηκαν σε έναν 15χρονο και έναν 16χρονο που έκαναν την βόλτα τους στην περιοχή με σκοπό να τους ληστέψουν. Κατάφεραν να τους αποσπάσουν ένα τσαντάκι και ένα κινητό.

Για καλή τους τύχη, μία μητέρα βρισκόταν στην περιοχή και όταν είδε το περιστατικό κάλεσε την αστυνομία.όμως όταν έφτασαν οι αστυνομικοί στο σημείο, είχαν διαφύγει.

Από κάμερες ασφαλείας έχει συγκεντρωθεί υλικό με σκοπό την αναγνώριση των δραστών με την έρευνα της αστυνομίας να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ειδήσεις σήμερα:

Σπύρος Φωκάς: H νέα φωτογραφία από το νοσοκομείο και η κατάσταση της υγείας του

Φωτιές - Δευτέρα: Ποιες περιοχές κινδυνεύουν (χάρτης)

Ναύπλιο - Τροχαίο: τραυματίες σε σύγκρουση αυτοκινήτου με βαν (εικόνες)