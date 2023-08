Κόσμος

Ναρκωτικά - Ολλανδία: Εντοπίστηκαν οκτώ τόνοι κοκαΐνης μέσα σε κοντέινερ με μπανάνες

Οι οχτώ τόνοι ναρκωτικών, των οποίων η αγοραστική αξία υπολογίζεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ, κατασχέθηκαν στις 13 Ιουλίου, αλλά η επιχείρηση δεν γνωτοποιήθηκε νωρίτερα λόγω της εξέλιξης των ερευνών.

Πάνω από οκτώ τόνοι κοκαΐνης, που βρίσκονταν κρυμμένοι σε ένα κοντέινερ με μπανάνες από τον Ισημερινό, κατασχέθηκαν στο λιμάνι του Ρότερνταμ, ανακοίνωσαν σήμερα οι ολλανδικές εισαγγελικές αρχές, κάνοντας λόγο για τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που έχει γίνει μέχρι σήμερα στη χώρα.

Οι οχτώ τόνοι ναρκωτικών, των οποίων η αγοραστική αξία υπολογίζεται σε 600 εκατομμύρια ευρώ, κατασχέθηκαν στις 13 Ιουλίου, αλλά η επιχείρηση δεν γνωτοποιήθηκε νωρίτερα λόγω της εξέλιξης των ερευνών. «Στις 13 Ιουλίου, οι τελωνειακές αρχές πραγματοποίησαν τη μεγαλύτερη κατάσχεση ναρκωτικών που έχει γίνει ποτέ στο λιμάνι του Ρότερνταμ», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το γραφείο του εισαγγελέα.

«Συνολικά 8.064 πακέτα με κοκαΐνη - βάρους ενός κιλού έκαστο - βρέθηκαν σε δώδεκα παλέτες με μπανάνες», ανέφεραν οι εισαγγελείς, προσθέτοντας ότι οι ναρκωτικές ουσίες καταστράφηκαν. Το κοντέινερ είχε φτάσει στο Ρότερνταμ μέσω Παναμά.

«Για ακόμη μια φορά καταφέραμε (...) να επιφέρουμε ένα σοβαρό πλήγμα στους διακινητές ναρκωτικών στο λιμάνι», τόνισε ο διευθυντής των τελωνείων του Ρότερνταμ, Πέτερ φαν Μπουιζτένεν, χαρακτηρίζοντας την κατάσχεση «τεράστια».

Τα ολλανδικά τελωνεία κατέσχεσαν πάνω από 29.702 κιλά ναρκωτικών το πρώτο εξάμηνο του 2023, περισσότερα από την ίδια περίοδο πέρυσι (22.009 κιλά), σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσαν οι αρχές τον Ιούλιο. Περισσότερα από τα μισά φορτία που κατασχέθηκαν περιείχαν λιγότερα από 100 κιλά ναρκωτικών, ανέφερε τότε η κυβέρνηση.

Η Ολλανδία, το Βέλγιο και η Ισπανία είναι οι χώρες στις οποίες καταφθάνουν οι μεγαλύτερες ποσότητες ναρκωτικών στην Ευρώπη, με τα φορτία να προέρχονται κυρίως από τον Παναμά, την Κολομβία και τον Ισημερινό. Τα τελευταία χρόνια, ο Ισημερινός - χώρα που βρίσκεται ανάμεσα στην Κολομβία και το Περού - πλήττεται από κύμα βίας αποδιδόμενο σε συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά.

Η ανακοίνωση της κατάσχεσης γίνεται την επομένη της δολοφονίας του Φερνάντο Βιγιαβισένσιο, ενός εκ των υποψηφίων για την προεδρία του Ισημερινού, γνωστού για τις αποκαλύψεις του σε υποθέσεις διαφθοράς. Την περασμένη εβδομάδα, ο Βιγιαβισένσιο είχε αναφέρει ότι δέχεται απειλές για τη ζωή του ίδιου και μελών της προεκλογικής του ομάδας, απειλές που φέρεται να είχαν διατυπωθεί από τον φυλακισμένο αρχηγό μιας εγκληματικής συμμορίας που συνδέεται με διακίνηση ναρκωτικών.

