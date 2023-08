Κοινωνία

Οδυσσέας Σταμούλης: Πού και πότε θα γίνει η κηδεία του 11χρονου γιου του

Πότε η οικογένεια του άτυχου 11χρονου θα τον "αποχαιρετήσει". Η ανακοίνωση του θείου του.

Τη Δευτέρα 14 Αυγούστου η οικογένεια του 11χρονου που πνίγηκε στους Φούρνους Ικαρίας, θα "αποχαιρετήσει" τον μικρό Χρήστο, γιο του Οδυσσέα Σταμούλη και την Κάτια Νικολαΐδου.

Η ανακοίνωση για την κηδεία του άτυχου αγοριού, έγινε μέσω Facebook στο προφίλ του Ισίδωρου Σταμούλη, αδερφού του τραγικού πατέρα και επίσης ηθοποιού.

«Κηδεύουμε τη Δευτέρα 14 Αυγούστου 2023 και ώρα 11 π.μ. στο Νεκροταφείο Καλλιθέας το αγγελούδι μας Χρήστο Σταμούλη 11 ετών» γράφει η ανακοίνωση.

Σήμερα η νεκροψία

Απαντήσεις για τα αίτια του θανάτου του 11χρονουθα δώσει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί σήμερα στη Σάμο.

Η νεκροψία θα δείξει εάν το παιδί έχασε τις αισθήσεις του και παρασύρθηκε από θαλάσσιο ρεύμα μέχρι τη σημαδούρα, ή αν παγιδεύτηκε στα σχοινιά της με αποτέλεσμα να πνιγεί.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το παιδί είχε δώσει ραντεβού με τον ξάδερφό του για να πάνε στην παραλία. Πήγε νωρίτερα όμως, και όταν ο ξάδερφός του έφτασε, δεν τον βρήκε. Μόλις ειδοποιήθηκε η μητέρα άρχισε να καλεί σε βοήθεια, δείχνοντας φωτογραφίες του μοναχογιού της σε περαστικούς.

Μία αγωνιώδης αναζήτηση ξεκίνησε από όλους τους κατοίκους και τις Αρχές του νησιού, η οποία δυστυχώς είχε τραγική κατάληξη. Το παιδί βρέθηκε δίπλα σε μία σημαδούρα αφήνοντας ανοιχτά όλα τα σενάρια για τον τρόπο με τον οποίο έχασε τη ζωή του.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος:

"Απογευματινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή Φούρνων από τη μητέρα 11χρονου ημεδαπού αγοριού ότι ο ανήλικος είχε μεταβεί μεσημβρινές ώρες για μπάνιο στην παραλία “Πλάκα” και έκτοτε αγνοούνταν. Άμεσα για το σημείο αναχώρησαν στελέχη της οικείας Λιμενικής Αρχής, ενώ από θαλάσσης απέπλευσαν δύο (02) Περιπολικά σκάφη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Το παιδί εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του από ιδιώτη με τη συνδρομή στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. στην παραλία “Πλάκα”. Ο 11χρονος ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος και μεταφέρθηκε στην ακτή, ενώ διακομίστηκε άμεσα στο Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Φούρνων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμενικό Σταθμό Φούρνων του Λιμεναρχείου Σάμου".

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος του νησιού, σημείωσε σήμερα, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha: “Αρχικά δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από την οικογένεια, η οποία αγωνιούσε καθώς δεν έβρισκε το αγόρι. Μου είπαν «ο Χρήστος χάθηκε», και τότε άρχισε η έρευνα στο νησί. Όταν δεν βρέθηκαν τα ίχνη του στη στεριά, τότε ομάδα συμπατριωτών μου έπεσε στη θάλασσα για τη συνέχιση των ερευνών. Δυστυχώς, τον Χρήστο τον βρήκαμε πνιγμένο. Το παιδί βρέθηκε νεκρό στο σημείο όπου βρίσκεται μια τσαμαδούρα, η οποία έχει τοποθετηθεί εκεί ως όριο. Χτες είχε αέρα και θαλασσοταραχή στο σημείο εκείνο. Αν κρατιόταν στην τσαμαδούρα, τότε θα μπορούσε να φωνάξει για βοήθεια και να τον ακούσουν, είναι μόνο 50 μέτρα μακριά από την στεριά. Ήταν ένα πολύ καλό παιδάκι και δεν μπορώ να καταλάβω τα αίτια του θανάτου του. Η οικογένεια έκανε διακοπές στο μικρό μας νησάκι, όπου δεν υπάρχει ναυαγοσώστης. Δεν είναι οργανωμένες οι παραλίες μας για να συνδράμει το κράτος και να μας δώσει ναυαγοσώστη. Το παιδί πάντως φορούσε μάσκα κι έκανε το μπανάκι του”.

