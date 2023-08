Αθλητικά

Μπάγερν – Κέιν: Η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Bundesliga

Ο αρχηγός της Εθνικής Αγγλίας και της Τότεναμ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο με τους Βαυαρούς.

Ο αρχηγός της εθνικής Αγγλίας, Χάρι Κέιν, εντάχθηκε στην πρωταθλήτρια Γερμανίας, Μπάγερν Μονάχου, από την Τότεναμ με τετραετές συμβόλαιο, όπως ανακοίνωσαν σήμερα (12/8) οι Βαυαροί.

Η Μπάγερν ανέφερε ότι ο 30χρονος επιθετικός υπέγραψε μέχρι το 2027, μετά από παρατεταμένες συνομιλίες μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η Μπάγερν θα πληρώσει 100 εκατομμύρια ευρώ ενώ υπάρχει συμφωνία για επιπλέον 20 εκατομμύρια. Ο κορυφαίος επιθετικός θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο και αναμένεται να κερδίζει πάνω από 25 εκατομμύρια τον χρόνο.

Είναι το υψηλότερο ποσό μεταγραφής που έχει καταβληθεί ποτέ από σύλλογο της Bundesliga. Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν τα 80 εκατομμύρια ευρώ που πλήρωσε η Μπάγερν για την απόκτηση του Λούκας Ερναντές από την Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019.

Η Τότεναμ με ανάρτησή της στα social media ανέφερε: «Έχουμε έρθει σε συμφωνία με την Μπάγερν Μονάχου για τη μεταγραφή του Χάρι Κέιν. Ευχαριστούμε για την απίστευτη συνεισφορά σου στο σύλλογό μας όλα αυτά τα χρόνια, Χάρι».

