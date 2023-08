Οικονομία

Ρωσία: Το ρούβλι συνεχίζει την “κατρακύλα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέα πτώση για το ρωσικό νόμισμα που καταρρέει μέρα με τη μέρα.

-

Το ρούβλι συνέχισε την πτώση του σήμερα το πρωί, στα 101,22 ρούβλια ανά δολάριο στις 10.05, για πρώτη φορά από τον Μάρτιο του 2022, όταν το ρωσικό νόμισμα κατέρρευσε στον απόηχο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Η συνεχής υποτίμηση του ρουβλίου τις τελευταίες εβδομάδες δημιουργεί σε πολλούς Ρώσους ανησυχία για πτώση του βιοτικού τους επιπέδου, λόγω της επιστροφής του πληθωρισμού, των επιπτώσεων των δυτικών κυρώσεων και του αυξανόμενου οικονομικού κόστους του ρωσικού πολέμου στην Ουκρανία.

Ο πληθωρισμός, ήδη υψηλός το 2022 - ξεπέρασε το 17% την άνοιξη - έχει ήδη υπονομεύσει την αγοραστική δύναμη εκατομμυρίων Ρώσων.

Οι τελευταίες εβδομάδες στην Ρωσία σημαδεύτηκαν από την επιστροφή του πληθωρισμού (+4,3% τον Ιούλιο), που συνδέεται με την υποτίμηση του εθνικού νομίσματος, εξαιτίας της σημαντικής μείωσης των εσόδων που προέρχονται από την πώληση υδρογονανθράκων.

Αντιμέτωπη με την κατάσταση αυτή, η κεντρική τράπεζα αναγκάσθηκε να αυξήσει στις 21 Ιουλίου το βασικό επιτόκιο στο 8,5% για την αντιμετώπιση της αύξησης των τιμών και διέκοψε από την περασμένη Πέμπτη και μέχρι το τέλος του έτους τις αγορές ξένων νομισμάτων στην ρωσική αγορά συναλλάγματος.

Η υποτίμηση του ρουβλίου επιτρέπει ωστόσο στο ρωσικό κράτος να τροφοδοτήσει τα ταμεία, διότι για κάθε δολάριο ή ευρώ που αποκτάται σήμερα, η κυβέρνηση διαθέτει ντε φάκτο περισσότερα ρούβλια για να καλύψει τις δαπάνες που έχουν αυξηθεί σημαντική λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Ειδησεις σήμερα:

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Μεταναστευτικό: Σούνακ κατά διακινητών

Δολοφονία Μιχάλη Κατσουρή: Επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Κροάτη ομόλογο του