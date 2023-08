Life

Τσιτσιπάς: Θεάτρια τον ενόχλησε κάνοντας τη...μέλισσα (βίντεο)

Ποια... φαεινή ιδέα σκαρφίστηκε γυναίκα από την κερδίκδα για να μειώσει τη συγκέντρωση του έλληνα πρωταθλητή

Ένα...ευτράπελο παρακολουθήσαμε κατά τον αγώνα του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Μπεν Σέλτον στο τουρνουά τένις του Σινσινάτι.

Τη στιγμή που ο πρωταθλητής έκανε σερβίς, μια θεάτρια προσπάθησε να μειώσει την προσοή του κάνοντας... τον ήχο μέλισσας.

Ο Σ. Τσιτσιπάς αριχκά θεώρησε ότι πράγματι κάποια μέλισσα τον ενοχλούσε και προσπάθησε να την απωθήσει με τη ρακέτα του.

Εν συνεχεία διαπίστωσε ότι επρόκειτο για άτομο από το κοινό, μετέβη στο διαιτητή, διαμαρτυρήθηκε και τέλος κινήθηκε προς τις κερκίδες και ρώτησε ποιος το έκανε.

“There’s a person imitating a bee behind me” ??



The most bee-zarre thing you’ll see today ??#CincyTennis @steftsitsipas pic.twitter.com/t2W50fvo51 — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2023

