Κακοκαιρία στη Γερμανία: προβλήματα στις πτήσεις λόγω καταιγίδων

Πώς εξελίσσεται η σφοδρή κακοκαιρία και ποιες οι επιπτώσεις στις εναέριες συγκοινωνίες της ώρας.

Σφοδρές καταιγίδες που σημειώθηκαν χθες, Τετάρτη, το βράδυ στη δυτική και την κεντρική Γερμανία προκάλεσαν μεγάλη αναστάτωση στην εναέρια κυκλοφορία στη Φρανκφούρτη καθώς και πλημμύρες σε πολλούς δρόμους, χώρους στάθμευσης και υπόγεια σε όλη την περιφέρεια.

«Οι σφοδρές καταιγίδες στην περιφέρεια του Ρήνου και του Μάιν, στη Φρανκφούρτη, προκάλεσαν καθυστερήσεις και ματαιώσεις πτήσεων. Είκοσι τρία αεροπλάνα χρειάσθηκε να προσγειωθούν σε άλλα αεροδρόμια», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του αεροδρομίου της Φρανκφούρτης, ενός από τα μεγαλύτερα της Ευρώπης.

«Η κατάσταση αναμένεται πιθανόν να σταθεροποιηθεί στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχουν ακόμη επιβάτες που πρέπει να επιβιβαστούν σε άλλη πτήση απ' αυτή που είχαν προβλέψει», πρόσθεσε.

«Συνολικά ματαιώθηκαν 90 πτήσεις, 34 αεροπλάνα δεν κατάφεραν να απογειωθούν πριν από τα μεσάνυχτα (σ.σ.: δηλαδή πριν από την ώρα μετά την οποία απαγορεύονται οι νυκτερινές πτήσεις)», δήλωσε ακόμη ο εκπρόσωπος.

Οι επιβάτες των αεροπλάνων που δεν μπόρεσαν να απογειωθούν πέρασαν τη νύχτα στο αεροδρόμιο, είτε σε ξενοδοχείο είτε στις μερικές εκατοντάδες ράντζα που εγκαταστάθηκαν για το λόγο αυτό, συνέχισε.

Παντού στην κεντρική και τη δυτική Γερμανία καταγράφονταν οι ίδιες σκηνές με πλημμυρισμένους δρόμους και οχήματα αποκλεισμένα μέσα στο νερό με τους οδηγούς τους ξυπόλυτους.

Στο Γκελσενκίρχεν, πόλη στο Ρουρ, στη δυτική Γερμανία, το νερό έφθασε σε ορισμένους δρόμους το ένα μέτρο. Οι διασώστες συνέχιζαν σήμερα το πρωί τις επιχειρήσεις για να βοηθήσουν τους πληγέντες, σύμφωνα με ανακοίνωση των πυροσβεστών.

Στις περισσότερο πληγείσες περιοχές αυτής της πόλης των άνω των 250.000 κατοίκων πολλά δένδρα έπεσαν πάνω σε οχήματα και «οι δρόμοι σε μερικά σημεία μπορούσαν να διανυθούν μόνο με φουσκωτά σκάφη».

