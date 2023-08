Κακοκαιρία - ΗΠΑ: Χάος και νεκροί (εικόνες)

Κόσμος

Στο έλεος της φονικής κακοκαιρίας οι ΗΠΑ. Εκατοντάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα, χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή ματαιώθηκαν.

Μεγάλο τμήμα των ανατολικών Ηνωμένων Πολιτειών επλήγη χθες, Δευτέρα, από σφοδρές καταιγίδες, οι οποίες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον δύο ανθρώπους, ενώ εκατοντάδες χιλίάδες κάτοικοι έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό και χιλιάδες πτήσεις ματαιώθηκαν ή είχαν καθυστερήσεις.

Η βροχή, οι σφοδροί άνεμοι και το χαλάζι σάρωσαν σχεδόν ολόκληρη την ανατολική ακτή των ΗΠΑ, από την Αλαμπάμα μέχρι τη Νέα Υόρκη, όπου εκδόθηκαν έκτακτα δελτία για εκατομμύρια ανθρώπους από τη μετεωρολογική υπηρεσία, που έκανε λόγο για κίνδυνο να δημιουργηθούν ανεμοστρόβιλοι.

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (National Weather Service, NWS) προέβλεψε «μέτριο κίνδυνο» να εκδηλωθούν επικίνδυνες καταιγίδες, με ριπές ανέμου που θα μπορούσαν να υπερβούν τα 128 χλμ/ώρα.

«Προσοχή στις μετεωρολογικές συνθήκες και βεβαιωθείτε πως είστε σε θέση να λαμβάνετε τις προειδοποιήσεις», είχε συμβουλεύσει νωρίτερα μέσα στην ημέρα μέσω των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης η NWS της Βαλτιμόρης και της Ουάσινγκτον .

Οι περισσότεροι κίνδυνοι εκδήλωσης ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων είχαν μειωθεί το βράδυ (τοπική ώρα) και ορισμένες περιφέρειες αντιμετώπιζαν απειλές πλημμυρών, καθώς η βροχή συνεχιζόταν.

Χαλαζόπτωση με χαλάζι διαμέτρου 11,5 εκατοστών σημειώθηκε στη Βιρτζίνια, ανέφερε η NWS.

Στην Αλαμπάμα, ένας άνδρας 28 ετών έχασε τη ζωή του καθώς επλήγη από κεραυνό στο χώρο στάθμευσης βιομηχανικού πάρκου, μετέδωσε τοπικός σταθμός του δικτύου ABC.

Στη Νότια Καρολίνα, ένας 15χρονος σκοτώθηκε από πτώση δένδρου μπροστά στο σπίτι του παππού και της γιαγιάς του, σύμφωνα με τοπικό σταθμό του CBS.

Αργά χθες το βράδυ, περισσότεροι από 700.000 άνθρωποι είχαν μείνωει χωρίς ηλεκτροδότηση στην ανατολική ακτή, σύμφωνα με τον ιστότοπο poweroutage.us.

Περισσότερες από 1.700 πτήσεις ματαιώθηκαν στις ΗΠΑ και περισσότερες από 8.000 είχαν καθυστερήσεις εξαιτίας της κακοκαιρίας.

Στην Ουάσινγκτον, οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες έστειλαν τους εργαζομένους τους στα σπίτια τους στις 15:00, λόγω της πρόγνωσης για καταιγίδες.

Οι καταιγίδες αυτές σημειώθηκαν σε μεγάλο τμήμα του νότου των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως στο Τέξας, τη Λουιζιάνα και τη Φλόριντα, όπου είχαν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καύσωνα με θερμοκρασίες μέχρι 42 βαθμούς Κελσίου μέχρι και σήμερα.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες, η κλιματική αλλαγή έχει αυξήσει την ένταση και τη συχνότητα των ακραίων μετεωρολογικών φαινομένων στον κόσμο.

