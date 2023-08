Οικονομία

Χιλιάδες παιδιά στις Κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ

Αναλυτικά ο αριθμός των παιδιών που παραθέρισαν και των επιταγών που εξαργυρώθηκαν ανά περιοχή..

Πολύ υψηλή ήταν, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, η συμμετοχή στα προγράμματα Παιδικών Κατασκηνώσεων τα οποία υλοποιεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, καθώς οι επιταγές ξεπέρασαν τις 57.000 και τα παιδιά που παραθέρισαν, τις 70.000. Αναλυτικά η ακαοίνωση της υπηρεσίας:

"Συνολικά 57.255 επιταγές του προγράμματος παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ ενεργοποιήθηκαν στο διάστημα από 15 Ιουνίου έως 15 Αυγούστου 2023, καθώς η συμμετοχή των οικογενειών, αλλά και των παρόχων, κυμάνθηκε σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Ο αριθμός των παιδιών που φιλοξενούνται φέτος σε παιδικές κατασκηνώσεις είναι 70.000 και ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 35.000.000 €. Συνολικά συμμετέχουν στο πρόγραμμα 62 επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα ως πάροχοι κατασκηνώσεων.

Σχεδόν οι μισές επιταγές ενεργοποιήθηκαν στη Χαλκιδική και ακολούθησαν η Ανατολική Αττική και η Κορινθία με το δεύτερο και τρίτο μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών αντίστοιχα.

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε στις 15 Ιουνίου και υλοποιείται έως τις 10 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης και έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω. Η μέγιστη διάρκεια διαμονής είναι 15 συνεχόμενες ημέρες (συμπεριλαμβανομένων και των ημερών προσέλευσης και αναχώρησης), ενώ στις κατασκηνώσεις που λειτουργούν στους πυρόπληκτους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας η διαμονή μπορεί να έχει διάρκεια έως 30 συνεχόμενες ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν τη διεύθυνση: https://www.dypa.gov.gr/paidikes-kataskinwseis .

Ενδεικτικά, οι 10 περιφερειακές ενότητες με τον μεγαλύτερο αριθμό ενεργοποιημένων επιταγών σε παιδικές κατασκηνώσεις τους πρώτους δύο μήνες του φετινού προγράμματος είναι οι εξής:

Περιφερειακή Ενότητα Επιταγές Ποσοστό

ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 25.537 45%

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 9.690 17%

ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 5.861 10%

ΚΑΒΑΛΑΣ 3.394 6%

ΗΛΕΙΑΣ 2.752 5%

ΘΑΣΟΥ 2.563 4%

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1.369 2%

ΧΑΝΙΩΝ 1.114 2%

ΑΧΑΙΑΣ 1.014 2%

ΤΡΙΚΑΛΩΝ 852 1%"





