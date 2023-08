Κόσμος

ΗΠΑ: Τον αποκεφάλισε και έριξε χλωρίνη για να κρύψει τα ίχνη της

Το κεφάλι του θύματος δεν έχει ακόμη βρεθεί.

Σοκάρει η άγρια δολοφονία ενός άνδρα από τη Νεβάδα, που βρέθηκε αποκεφαλισμένος, με σώμα του να καπνίζει – αφού η ερωμένη του έλουσε τη σορό του με χημικά, σύμφωνα με έκθεση της αστυνομίας.

Η 45χρονη Ντέβιν Μάικλς, κατηγορείται για τη δολοφονία του 47χρονου, Τζόναθαν Τζέιμς Γουίλετ, αφού το ακέφαλο σώμα του ανακαλύφθηκε από τη μητέρα του στο σπίτι τους στο Henderson στις 7 Αυγούστου.

Σύμφωνα με τη New York Post, η 45χρονη αφού αποκεφάλισε τον σύντροφό της στη συνέχεια προσπάθησε να σβήσει τα ίχνη της χρησιμοποιώντας χημικά, που πιστεύεται, ότι ήταν χλωρίνη και αμμωνία. Όπως αναφέρεται στην έκθεση της αστυνομίας, όταν οι αστυνομικοί μπήκαν στην κρεβατοκάμαρα, μύρισαν χημικές ουσίες, που αναδύονταν από την ακέφαλη σορό του άνδρα μαζί με καπνούς. Το κεφάλι του δεν βρισκόταν στο δωμάτιο και δεν έχει ακόμη βρεθεί.

Η μητέρα του θύματος είπε στην αστυνομία ότι είχε δει για τελευταία φορά τον γιο της, το προηγούμενο βράδυ γύρω στις 10 μ. μ. και ότι είδε για τελευταία φορά την φερόμενη ως δράστιδα, γύρω στη 1 π. μ. ενώ έπλενε πιάτα στην κουζίνα. Της είπε ότι ο Γουίλετ ήταν μεθυσμένος και ότι οι δυο τους σχεδίαζαν να σηκωθούν νωρίς το πρωί για να γράψουν τα παιδιά τους στο σχολείο.

Τι πρόδωσε την 45χρονη

Αυτό που πρόδωσε την 45χρονη ήταν η «σημαντική αντίδραση» που καταγράφηκε από τον πολύγραφο κατά τη διάρκεια του τεστ ανίχνευσης ψεύδους, όταν ρωτήθηκε για την δολοφονία του 47χρονου. Όταν ρωτήθηκε γιατί αντέδρασε έντονα, η φερόμενη ως δράστις, ισχυρίστηκε ότι ο Γουίλετ, την κακοποιούσε και ανάγκαζε το μεγαλύτερο παιδί του, να κάνει ντους μπροστά του.

Περιγράφοντας, την στιγμή της δολοφονίας είπε χτύπησε το θύμα, με ένα ξύλο στο κεφάλι «αφού αυτος προσπάθησε να μου ορμήσει σεξουαλικά ενώ τον έτριβα στην πλάτη στο κρεβάτι». Η ίδια υποστήριξε ότι δεν ήθελε να τον σκοτώσει, μόνο να τον χτυπήσει τόσο ώστε να υποχρεωθεί να πάει στο νοσοκομείο μέχρι εκείνη να αποφασίσει τι θα κάνει με τα παιδιά τους.

Οι ερευνητές βρήκαν αργότερα το πορτοφόλι, τα κλειδιά, την κάρτα κοινωνικής ασφάλισης και το τηλέφωνό του Γουίλετ, με αίμα στο σπίτι της 45χρονης, ανέφερε η αστυνομική έκθεση.

