Σκοποβολή: Ο Μίτας κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Ο Έλληνας σκοπευτής στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο Σκητ και έγραψε Ιστορία, καθώς είναι ο πρώτος Έλληνας που πετυχαίνει αυτήν τη διάκριση.

Το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκητ κατέκτησε ο Μάκης Μίτας. Ο Έλληνας σκοπευτής που ήδη έχει εξασφαλίσει την πρόκριση για τους Ολυμπιακούς αγώνες του Παρισιού έγραψε Ιστορία κι έγινε ο πρώτος Έλληνας αθλητής που κατακτά χρυσό μετάλλιο στο σκητ.

Ο Μίτας ήταν συγκλονιστικός και με 56 εύστοχες βολές ανέβηκε στο πιο ψηλό σκαλί του βάθρου.

Στην δεύτερη θέση ήρθε ο Φινλανδός Καλιόνεν (με 55 βολές) και στην τρίτη ο Αιγύπτιος Μεχελμπά με 46 εύστοχες βολές.

