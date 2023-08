Πολιτική

Σύνορα - Έβρος: Χιλιάδες παράτυποι μετανάστες επιχείρησαν να μπουν στην Ελλάδα

Τι αναφέρει η Αστυνομία για εκατοντάδες αποτροπές παράνομης εισόδου στην χώρα μας τις ημέρες πέριξ του Δεκαπενταύγουστου. Τα στοιχεία για τις συλλήψεις διακινητών.

Στον Έβρο, η Ελληνική Αστυνομία απέτρεψε την είσοδο περίπου 900 παράτυπων μεταναστών, ανά ημέρα, τις προηγούμενες ημέρες, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της.

Συγκεκριμένα:

"από 14 Αυγούστου και ώρα 06:00 έως 17 Αυγούστου την ίδια ώρα (06:00), ο συνολικός αριθμός αποτροπών εισόδου παράτυπων μεταναστών ανήλθε στις 2.720. Στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελληνική Αστυνομία προχώρησε σε 85 συλλήψεις παράτυπων μεταναστών στην περιοχή του Έβρου και 29 διακινητών παράτυπων μεταναστών σε όλη την ελληνική επικράτεια, με τους 12 εκ των συλληφθέντων στην περιοχή του Έβρου.

Υπενθυμίζεται ότι στο διάστημα από 28 Ιουλίου έως και 7 Αυγούστου, η ΕΛ.ΑΣ. -στη Μακεδονία και τη Θράκη- είχε συλλάβει άλλους 58 διακινητές παράτυπων μεταναστών.

Η Ελληνική Αστυνομία επαγρυπνά και, σε συνεργασία με τις υπόλοιπες κρατικές αρχές, επιχειρεί εντατικά και συστηματικά για την αποτελεσματική φύλαξη των συνόρων και την εξάρθρωση των εγκληματικών κυκλωμάτων διακίνησης παράτυπων μεταναστών, στη βάση της τήρησης της νομιμότητας, με γνώμονα το δραστικό περιορισμό του προβλήματος".

