Κοινωνία

Μεταναστευτικό: Διάσωση στην Κάλυμνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν και ένας συνελήφθη μετά τον εντοπισμό σκάφους με μετανάστες.

-

Πρωινές ώρες χθες, περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., εντόπισε και απεγκλώβισε από βραχώδη ακτή βορειοανατολικά του Βαθέος ν. Καλύμνου, συνολικά τριάντα έναν αλλοδαπούς.

Οι ανωτέρω αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στον λιμένα Καλύμνου από το ανωτέρω σκάφος, ενώ συνελήφθη ένας εξ αυτών, ηλικίας 24 ετών, για παράβαση του άρθρου 83 του Ν.3386/2005 (Παράνομη είσοδος στη χώρα) και του άρθρου 30 του Ν.4251/2014 (Υποχρεώσεις μεταφορέων – Κυρώσεις).

Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Καλύμνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Παγκόσμια Ημέρα Φάρων: Ανοιχτοί για το κοινό 29 φάροι την Κυριακή

Ναύπακτος: Νεκρό βρέθηκε το ζευγάρι ηλικιωμένων μετά τη φωτιά στο σπίτι τους

Σαλαμίνα: Μικρός καρχαρίας “όργωσε” τα νερά (βίντεο)