Κόσμος

Φωτιά στην Τουρκία: διακοπή κυκλοφορίας στο στενό των Δαρδανελίων και εκκενώσεις (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κλειστά τα στενά λόγω της μεγάληε φωτιάς που έχει ξεσπάσει στην Τουρκία. Μάχη με την πύρινη λαίλαπα και εκκενώσεις περιοχών.

-

Μεγάλη φωτιά μαίνεται στην Τουρκία, η οποία μάλιστα είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή της θαλάσσιας κυκλοφορίας στα Στενά των Δαρδανελίων.

«Η θαλάσσια κυκλοφορία έχει διακοπεί προσωρινά στην κατεύθυνση από το νότο προς τον βορρά και έχει περιοριστεί σε μία διαδρομή λόγω δασικής πυρκαγιάς στην περιοχή Κεπσέζ», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο Μεταφορών.

«Ρυμουλκά είναι έτοιμα να επέμβουν εάν η φωτιά πλησιάσει το παραλιακό μέτωπο, παρέχοντας πρόσθετη υποστήριξη στις συνεχιζόμενες επιχειρήσεις πυρόσβεσης», πρόσθεσε το υπουργείο.

Η ναυτιλιακή υπηρεσία Tribeca τόνισε πως «η κυκλοφορία στα Δαρδανέλια ανεστάλη και προς τις δύο κατευθύνσεις σήμερα στις 18:45 καθώς πυροσβεστικά αεροσκάφη που επιχειρούν στην περιοχή αντλούν νερό από τη θάλασσα».

??Yedi duvel sld?rm?s boyle yanmam?st? #Canakkale .



??Dusman kaleyi d?sardan alamaz ama iceriden al?r demisti atalar?m?z... pic.twitter.com/9ni8BYg7fI — TONYUKUK (@tonyukuk222) August 22, 2023

Εκκενώθηκαν 9 χωριά και μία πανεπιστημιούπολη

Εννέα χωριά, καθώς και μια πανεπιστημιούπολη εκκενώθηκαν στην περιοχή, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της επαρχίας.

Περισσότεροι από 420 πυροσβέστες επιχειρούν για να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά με τη βοήθεια δέκα πυροσβεστικών αεροσκαφών, τόνισε από την πλευρά της η τουρκική υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών (AFAD).

Gecmis Olsun #Canakkale

Ormanl?k alanda baslay?p Canakkale sehir merkezine yaklasan orman yang?n?n? endise ve uzntuyle takip ediyoruz.

Felaketten etkilenenlere gecmis olsun dileklerimizi iletir, yang?nla mucadele eden gonullulere ve gorevlilere guc, kuvvet ve kolayl?klr diliyorz. pic.twitter.com/mbb7uXGZJY — Atilla KORKMAZOGLU (@atilla19070) August 23, 2023

Εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν φλόγες να πλησιάζουν αστικές περιοχές με γκρίζους και πορτοκαλί καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό.

Κλειστός είναι και ο αυτοκινητόδρομος μεταξύ Τσανάκαλε και Τσαν, 70 χλμ. νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας της επαρχίας, ανέφεραν οι αρχές, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Bu nedir ya cok uzucu icim c?z etti #Canakkale pic.twitter.com/WHkJE7cla8 — Onder Seren (@onderseren) August 22, 2023

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)

Καιρός: βοριάδες και ζέστη την Τετάρτη

Φωτιές – Κεφαλονιά: Εποχικός πυροσβέστης συνελήφθη για 6 εμπρησμούς!