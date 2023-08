Τεχνολογία - Επιστήμη

Φωτιές - Εναέρια: εκατοντάδες ώρες πτήσεις τις τελευταίες ημέρες

Εκατοντάδες ώρες πτήσεων για τα εναέρια μέσα στην χώρα μας, λόγω των πυρκαγιών που πλήττουν την χώρα.

Τις 345,8 ώρες πτήσης συμπλήρωσαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας (CL-415, CL-215 και PZL) το τελευταίο πενθήμερο είτε εκτελώντας επιχειρήσεις κατάσβεσης των πυρκαγιών που έχουν εκδηλωθεί στην επικράτεια (270,7 ώρες πτήσης ) είτε αποστολές επιτήρησης (75,1 ώρες πτήσης).

Επίσης, χθες, ελικόπτερα Σούπερ Πούμα της Πολεμικής Αεροπορίας εκτέλεσαν αποστολές έρευνας και διάσωσης:

Ανατολικά της Ρόδου για τον εντοπισμό παράνομως εισελθόντων προσώπων,

Στη Μονή Κλειστών του δήμου Φυλής μεταφέροντας 6 άτομα και

Στον κόλπο της Γέρας στη Λέσβο για τον εντοπισμό αγνοουμένου ατόμου, συμπληρώνοντας 5,9 ώρες πτήσης.

Εξάλλου τα πτητικά μέσα της Πολεμικής Αεροπορίας μετέφεραν 40 ασθενείς -ανάμεσά τους 4 βρέφη και δύο παιδιά- απο νησιά του Αιγαίου, την Κέρκυρα, την Κεφαλλονιά και τη Ζάκυνθο σε νοσοκομεία μεγάλων αστικών κέντρων και στη Ρώμη το τελευταίο πενθήμερο. Συμπληρώθηκαν άλλες 76 ώρες πτήσης σε 23 αποστολές.

Αναλυτικότερα:

Ένα αεροσκάφος C-130 μετάφερε 2 νεογνά από τη Ζάκυνθο στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο Super Puma μετάφερε 1 ασθενή από την Τήλο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου,

Ένα αεροσκάφος Β-350C μετάφερε 3 ασθενείς από τη Σαντορίνη, την Κάρπαθο και τη Μύκονο, στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα,

Ένα αεροσκάφος C-27J μετάφερε 1 ασθενή από τη Ρόδο στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο Super Puma μετάφερε 1 παιδί από την Κύθνο στη Σύρο,

Ένα αεροσκάφος B-350C μετάφερε 1 βρέφος από την Ελευσίνα στη Ρώμη,

Ένα ελικόπτερο Super Puma μετάφερε 1 ασθενή από την Αστυπάλαια στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου,

Ένα ελικόπτερο AW-109S μετάφερε 2 ασθενείς από τη Σίφνο και τη Σύρο, στη Σύρο και την Πάρο,

Ένα ελικόπτερο ΑΒ-212 μετάφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στα Ιωάννινα,

Ένα αεροσκάφος C-27J μετάφερε 3 ασθενείς από τη Λέσβο, τη Σάμο και την Πάρο, στην Ελευσίνα,

Ένα αεροσκάφος C-27J μετάφερε 4 ασθενείς από την Κω και την Κάρπαθο, στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο Super Puma μετάφερε 2 ασθενείς από την Πάρο στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο AW-109S μετάφερε 4 ασθενείς από την Τήνο, τη Σίφνο και τη Νάξο, στη Σύρο,

Ένα αεροσκάφος B-350C μετάφερε 1 ασθενή και 1 παιδί από τη Σαντορίνη και τη Ρόδο, στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο Super Puma μετάφερε 1 ασθενή από τo Καστελόριζο στο Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου,

Ένα αεροσκάφος B-350C μετάφερε 2 ασθενείς από τα Κύθηρα και τη Μύκονο στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο ΑΒ-212 μετάφερε 1 ασθενή από την Κεφαλονιά στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών,

Ένα αεροσκάφος B-350C μετάφερε 3 ασθενείς από την Κω και την Ικαρία, στο Ηράκλειο και την Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο AW-109S μετάφερε ιατρική ομάδα από την Ελευσίνα στη Σύρο,

Ένα αεροσκάφος C-27J μετάφερε 2 ασθενείς από τη Λέσβο και τη Σαντορίνη στην Ελευσίνα,

Ένα ελικόπτερο ΑΒ-212 μετάφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών,

Ένα αεροσκάφος B-350C μετάφερε 1 ασθενή από την Κέρκυρα στην Ελευσίνα και

Ένα αεροσκάφος EMB-135LR μετάφερε 1 βρέφος από την Ελευσίνα στη Ρώμη.