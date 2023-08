Κοινωνία

Αστυνομική επιχείρηση σε δύο κτήρια υπό κατάληψη (εικόνες)

Επιχείρηση με την συμμετοχή αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες, ξεκίνησε νωρίς το πρωί της Παρασκευής, σε δύο κτήρια που τελούν υπό κατάληψη, στο κέντρο της Αθήνας.

Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής, προκειμένου να αποδοθούν δύο κτήρια, που βρίσκονται σε περιοχές της Αθήνας και τα οποία τελούν υπό κατάληψη.

Πρόκειται για το "Κοινωνικό Κέντρο ΖΙΖΑΝΙΑ" στην διασταύρωση των οδών Φυλής και Φερών, και στο "Στέκι Άνω και Κάτω Πατησίων" σρτην διασταύρωση των οδών Νάξου και Κρασσά.

Στην επιχείρηση, η οποία ξεκίνησε νωρίς σήμερα (25-08-2023) το πρωί, συμμετέχουν και αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αθηνών, Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, της Διεύθυνσης Τροχαίας Αθηνών, της Υποδιεύθυνσης Αποκατάστασης Τάξης, καθώς και ομάδες της ΔΡΑΣΗ και της Ο.Π.Κ.Ε..

Από τις έρευνες που έχουν μέχρι τώρα ολοκληρωθεί, δεν διαπιστώθηκε η παραμονή ατόμων στους χώρους, ενώ μετά την ολοκλήρωση αυτών, τα κτήρια θα αποδοθούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την εξακρίβωση των στοιχείων των εμπλεκομένων, ενώ προανάκριση διενεργείται από την Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής.

