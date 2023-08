Κόσμος

Ντόναλντ Τραμπ: Πουλάει μπλουζάκια με τη φωτογραφία του από τη φυλακή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, ο πρώτος στην Ιστορία που μπαίνει στη φυλακή εκμεταλλεύτηκε - και οικονομικά- την περιπέτειά του.

-

Η φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία τραβήχτηκε σε φυλακή της Ατλάντα στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας σύλληψής του, κάτι που συνέβη για πρώτη φορά σε πρώην πρόεδρο στην ιστορία των ΗΠΑ, αποτελεί εκ των προτέρων πηγή ταπείνωσης. Ωστόσο ο δισεκατομμυριούχος, πρωταθλητής στην επικοινωνιακή πολιτική, την μετέτρεψε ήδη σε ένα φοβερό όπλο μάρκετινγκ για τις προεδρικές εκλογές του 2024.

Με το κεφάλι γερμένο ελαφρά προς τα μπροστά, πολύ σκληρό, ακόμη και επιθετικό, βλέμμα σε ένδειξη περιφρόνησης: η φωτογραφία του 45ου προέδρου των ΗΠΑ, ο οποίος απαθανατίστηκε από τις υπηρεσίες του σερίφη της Ατλάντα, κάνει τον γύρο του κόσμου από την Πέμπτη το βράδυ.

Η New York Post, που ανήκει στον συντηρητικό μεγιστάνα των μέσων ενημέρωσης Ρούπερτ Μέρντοχ, κυκλοφόρησε χθες, Παρασκευή, με την φωτογραφία αυτή να καταλαμβάνει όλη την πρώτη της σελίδα, χωρίς τίτλο.

Αντιθέτως, οι New York Times τη δημοσίευσαν σε πολύ μικρό μέγεθος σε άρθρο τους επίσης στην πρώτη σελίδα, την οποία ωστόσο μοιραζόταν με άρθρο για τον πιθανολογούμενο θάνατο του επικεφαλής της ρωσικής μισθοφορικής οργάνωσης Wagner Γεβγκένι Πριγκόζιν.

Ο διωκόμενος "ήρωας"

Μόλις δημοσιοποιήθηκε η φωτογραφία, οι υποστηρικτές του Τραμπ παρουσίασαν τον Ρεπουμπλικανό πρώην πρόεδρο ως "ήρωα" που έχει πέσει θύμα διώξεων και ενός "κυνηγιού μαγισσών" που ενορχηστρώθηκε από τους Δημοκρατικούς του Τζο Μπάιντεν.

Ο νυν πρόεδρος έχει αποφύγει να σχολιάσει τις τέσσερις απαγγελίες κατηγοριών σε βάρος του προκατόχου του. Ωστόσο όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε χθες αν είδε τη διάσημη φωτογραφία, ο Μπάιντεν απάντησε χαμογελώντας: "Την είδα στην τηλεόραση. Ωραίος τύπος".

Από την πλευρά της η ομάδα της προεκλογικής εκστρατείας "Trump 2024" πάτησε στο αίσθημα που προκαλεί η φωτογραφία που του πήραν στο πλαίσιο της επίσημης διαδικασίας σύλληψης, "mugshot" στα αγγλικά, για να απευθύνει έκκληση σε κάθε Αμερικανό "πατριώτη".

Στην ανακοίνωσή της δηλώνει ότι "το βαθύ κράτος προσπαθεί να κάνει τον πρόεδρο Τραμπ τον υπ'αριθμόν 1 δημόσιο εχθρό επειδή τολμά να αμφισβητεί την διεφθαρμένη άρχουσα τάξη της Ουάσινγκτον" και καταγγέλλει μια "επίσημη δικαστική φωτογραφία που τον παρουσιάζει σαν εγκληματία στα μάτια όλου του κόσμου".

Ωστόσο "ο πρόεδρος Τραμπ δεν θα απαρνηθεί ποτέ την αποστολή μας να κάνουμε την Αμερική μεγάλη ξανά", σημειώνουν οι υποστηρικτές του, ζητώντας συνεισφορές 47 δολαρίων για νέα συγκέντρωση χρημάτων για την εκστρατεία του Ρεπουμπλικανού υποψηφίου, ο οποίος προηγείται με απόσταση των αντιπάλων του στις δημοσκοπήσεις για τις προκριματικές εκλογές του κόμματος το 2024.

Σε αντάλλαγμα, αυτοί που θα συνεισφέρουν θα λάβουν ένα μπλουζάκι λευκό με τη φωτογραφία αυτή και από κάτω την λεζάντα: "ΜΗΝ ΠΑΡΑΔΙΝΕΣΤΕ ΠΟΤΕ!".

Επιστροφή στο X

Η φωτογραφία αυτή σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, το οποίο μετονομάστηκε σε X από τον δισεκατομμυριούχο Ίλον Μασκ που το εξαγόρασε.

Η τελευταία δημοσίευσή του σε αυτήν την πλατφόρμα, το άλλοτε προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας του, ανέρχεται στις 8 Ιανουαρίου του 2021. Είχε αποκλειστεί από αυτό μετά την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου του 2021 κατά του Καπιτωλίου, στην Ουάσινγκτον, από υποστηρικτές του.

Ο αποκλεισμός του έχει αρθεί πλέον.

Ένας από τους γιους του, ο Ντόναλντ Τζούνιορ, δημοσίευσε τη φωτογραφία αυτή του πατέρα του, συνοδευόμενη από το μήνυμα: "Έι, το βαθύ κράτος --έρχεται για σένα. Ραντεβού στις 20 Ιανουαρίου του 2025", που είναι η ημερομηνία που θα αναλάβει καθήκοντα ο πρόεδρος των ΗΠΑ που θα εκλεγεί στις προεδρικές της 5ης Νοεμβρίου του 2024.

Για την Ρεπουμπλικανή βουλευτή της Τζόρτζια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η φωτογραφία αυτή του "προέδρου μας (...) είναι αυτή που θα τον κάνει να κερδίσει στις προεδρικές εκλογές του 2024".

Το "βλέμμα Κιούμπρικ"

Η φωτογραφία αυτή έχει προσφέρει επίσης έδαφος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για χιουμοριστικά σχόλια και μοντάζ, άλλοτε θετικά κι άλλοτε αρνητικά.

Οι σινεφίλ βλέπουν στην απειλητική έκφραση του Τραμπ το διάσημο λεγόμενο "βλέμμα Κιούμπρικ" ("Kubrick Stare"), που φέρει το όνομα του του βρετανού σκηνοθέτη Στάνλεϊ Κιούμπρικ: Ο χαρακτήρας κοιτάζει την κάμερα γέρνοντας το κεφάλι του προς τα μπροστά, με μια έκφραση που μπορεί να τρομάξει τον θεατή, όπως ο Μάλκομ Μακντάουελ στο "Κουρδιστό Πορτοκάλι".

Για τον Ντάνιελ Μπινς, τον βρετανό διευθυντή της νεοϋρκέζικης υπηρεσίας πολιτικού μάρκετινγκ Interbrand, η αντιστροφή της "mug shot" την κάνει ένα "εξαιρετικά ισχυρό" υποπροϊόν της "επωνυμίας" Τραμπ.

Ο πρώην πρόεδρος διαθέτει μια μορφή "ιδιοφυίας στο (πολιτικό) μάρκετινγκ", σύμφωνα με τον ειδικό. Ο Τραμπ "μπορεί να χρησιμοποιήσει οτιδήποτε λέγεται, όλα αυτά για τα οποία τον κατηγορούν και να τα μετατρέψει σε κάτι που να ταιριάζει με την ιστορία που θέλει να πει".

Για τον Μίρο Σέρνετιγκ, ο οποίος δηλώνει στο X δημιουργός και προγραμματιστής εμπορικών σημάτων για εταιρείες, "πρόκειται για ένα έξυπνο κόλπο μάρκετινγκ, ακόμη κι αν μπορεί να είναι χοντροκομμένο".

"Ο Τραμπ ξέρει καλύτερα από κάθε άλλον να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης και τις διαμάχες για να προωθήσει την επωνυμία του (...) να μετατρέψει σε χρήμα μια 'mugshot' για να βγάλει στη στιγμή εκατομμύρια" δολάρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

Κακοκαιρία στη Τρίκαλα: Καταστροφές από το χαλάζι και την καταιγίδα (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου