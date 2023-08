Κόσμος

Συρία: Βομβαρδισμός στο αεροδρόμιο του Χαλεπίου

Εκτός λειτουργίας είναι πλέον το αεροδρόμιο στο Χαλέπι, που δέχθηκε ισραηλινή επίθεση τα ξημερώματα της Δευτέρας.

Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή νωρίς σήμερα το πρωί έβαλε στο στόχαστρο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι (βόρεια), τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Συρίας, με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας, μετέδωσε το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA, επικαλούμενο πηγή του στον στρατό.

«Περί τις 04:30 [σ.σ. τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας], ο ισραηλινός εχθρός διεξήγαγε επίθεση από τον εναέριο χώρο της Μεσογείου, δυτικά της Λαττάκειας, με στόχο το διεθνές αεροδρόμιο στο Χαλέπι», είπε η πηγή.

Η επιδρομή προκάλεσε «υλικές ζημιές στον διάδρομο και έθεσε το αεροδρόμιο εκτός λειτουργίας», πρόσθεσε η πηγή του SANA.

Από το ξέσπασμα του πολέμου στη Συρία το 2011, το Ισραήλ έχει εξαπολύσει εκατοντάδες πλήγματα στη συριακή επικράτεια, στη συντριπτική πλειονότητά τους από αέρος, εναντίον θέσεων των συριακών ένοπλων δυνάμεων και συμμάχων τους, ιρανικών δυνάμεων και φιλοϊρανικών ένοπλων οργανώσεων, ειδικά της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

Σπανίως επιβεβαιώνει επίσημα τις επιχειρήσεις του στη γειτονική χώρα στο πλαίσιο αυτού του ακήρυκτου πολέμου, πάντως διαμηνύει συχνά πως δεν θα επιτρέψει στο Ιράν, ορκισμένο εχθρό του, να στήσει προγεφύρωμα ή να επεκτείνει την επιρροή του προ των πυλών του.

Εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Μεταφορών, ο Σουλεϊμάν Χαλίλ, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι «ο μοναδικός επιχειρησιακός διάδρομος του αεροδρομίου υπέστη ζημιά».

Η περιοχή του Χαλεπιού, όπου είναι παρούσες οργανώσεις συνδεόμενες με το Ιράν και σύμμαχοί τους, και το αεροδρόμιο έχουν γίνει επανειλημμένα στόχος ισραηλινών πληγμάτων από την αρχή της χρονιάς.

Στις αρχές του Μαΐου, τέσσερις σύροι στρατιώτες και τρεις ξένοι μαχητές που ανήκαν σε φιλοϊρανικ΄ές οργανώσεις σκοτώθηκαν σε πλήγματα στο αεροδρόμιο και άλλους στόχους, ανάμεσά τους αποθήκη όπλων, σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Το αεροδρόμιο είχε τεθεί εκτός λειτουργίας για μερικές ημέρες.

Το ίδιο αεροδρόμιο έγινε επίσης στόχος ισραηλινών επιδρομών δυο φορές τον Μάρτιο. Εκείνο τον μήνα η πρώτη επιδρομή (7η Μαρτίου) σκότωσε τρεις ανθρώπους, η δεύτερη (22η) προκάλεσε υλικές ζημιές, κατά το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και στις δύο επιθέσεις, το αεροδρόμιο τέθηκε επίσης εκτός λειτουργίας για μερικά 24ωρα.

Ο εξαιρετικά περίπλοκος πόλεμος στη Συρία, ο οποίος ξέσπασε το 2011, με έναυσμα την αιματηρή καταστολή διαδηλώσεων που είχαν κεντρικό αίτημα τον εκδημοκρατισμό της χώρας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από μισό εκατομμύριο ανθρώπους, μετέτρεψε εκατομμύρια άλλους σε εσωτερικά εκτοπισμένους και πρόσφυγες και προκάλεσε τεράστια καταστροφή των υποδομών της χώρας.

