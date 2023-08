Κόσμος

Κύπρος: Τουρκία κατά ΟΗΕ για τα Κατεχόμενα

Την στάση του Οργανισμού για τα γεγονότα στην Πύλα και την επίθεση σε κυανόκρανους μέμφεται ο Ομέρ Τσελίκ, κάνοντας λόγο για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Πλήρη στήριξη στους Τουρκοκύπριους εκφράζει το κυβερνών κόμμα της Τουρκίας, ΑΚΡ, στο θέμα της Πύλας και κατηγορεί τα Ηνωμέμα Έθνη για δύο μέτρα και δύο σταθμά.

Σε δηλώσεις του έπειτα από τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΑΚΡ, ο εκπρόσωπος του κόμματος Ομέρ Τσελίκ δήλωσε ότι «πρόσφατα υπήρξε κρίση στην ‘τδβκ΄. Η Κεντρική Επιτροπή του ΑΚΡ υποστηρίζει πλήρως την ‘τδβκ΄».

«Πριν την κατασκευή του δρόμου εδώ, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι ζούσαν μαζί στο χωριό Πύλα. Παλαιότερα είχε δοθεί άδεια για διευκόλυνση μετακίνησης σε Ε/κ χωριά. Πρόκειται για ένα έργο που παρέχει ευκολότερη μετακίνηση χωρίς να περάσει κανείς από τη Δεκέλεια. Υπάρχουν και παραδείγματα από το παρελθόν. Κανείς δεν μπορεί να κοιτάξει όλη την Κύπρο με τον Ελληνοκυπριακό φακό. Υπάρχουν δύο ισότιμες κοινωνίες, δύο κράτη. Αν η άδεια που δόθηκε στους Ελληνοκυπρίους δεν δοθεί στην ‘τδβκ’, εδώ υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Αναμένουμε από τον ΟΗΕ να αξιολογήσει αυτή την κατάσταση με συνέπεια», ανέφερε ο Ομέρ Τσελίκ .

