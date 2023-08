Κοινωνία

Αργυρούπολη: Η οικογένεια της Όλγας καταθέτει μηνυτήρια αναφορά για ανθρωποκτονία

Μηνυτήρια αναφορά για τετελεσμένη ανθρωποκτονία καταθέτει η οικογένεια της 41χρονης, που πέθανε ενάμιση χρόνο μετά από τον άγριο ξυλοδαρμό της, που της προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Θλίψη προκάλεσε η είδηση ότι άφησε την τελευταία της πνοή η 41χρονη Όλγα, που ξυλοκοπήθηκε άγρια από τον σύντροφό της και δάσκαλο τζούντο, τον Ιανουάριο του 2022 μέσα στο σπίτι της στην Αργυρούπολη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 41χρονη κατέληξε από λοίμωξη αναπνευστικού. Μετά την βάναυση κακοποίησή της, νοσηλευόταν σε κωματώδη κατάσταση στον «Ευαγγελισμό» επί 7 μήνες και έπειτα μεταφέρθηκε σε κέντρο αποκατάστασης όπου με δυσκολία επικοινωνούσε και εκινείτο, καθώς είχε υποστεί σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Μετά από λίγους μήνες είχε αρχίσει να κινεί τα άκρα της και σε συνδυασμό με ειδικό νάρθηκα έκανε εντατικές ασκήσεις ενδυνάμωσης των μυών ώστε να καταφέρει να σταθεί και να κάνει κάποια βήματα. Την είδηση του θανάτου της, την έκανε γνωστή ο σύλλογος «Εθελοντών Προασπίζω» με σχετική ανακοίνωση στο Facebook.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

"Μόλις το πληροφορηθήκαμε και έτσι ….. μια εβδομάδα ξεκινά δυστυχώς με ανείπωτη θλίψη – ιδιαίτερα για την οικογένεια της συνδημότισσας και φίλης Όλγας! Θυμάστε εκείνο το κορίτσι που κακοποιήθηκε βάναυσα ως σάκος του καράτε στην Αργυρούπολη από τον (δήθεν) Άνθρωπο της ….. και δάσκαλο καράτε Τελικά φαίνεται πως η στήριξη μας & η Αγάπη μας δεν ήταν αρκετή για να υπερκεράσει το μίσος και τα θανατηφόρα κτυπήματα του !!! Σήμερα μια ακόμη νέα συνάνθρωπός μας φεύγει από την βίαιη συμπεριφορά του ανθρώπου που νόμισε πως την Αγαπά Σαν κοινωνία έχουμε & ας ψάξουμε τις ευθύνες μας και ως προσωπικότητες ας θεραπεύσουμε επιτέλους το υποσυνείδητο μας από εγωισμούς & ακραίες συμπεριφορές –γιατί η Ζωή είναι Ανεκτίμητη ! Καλό σου ταξίδι Όλγα !!!"

Ο δικηγόρος της οικογένειας της Όλγας, Λουκάς Πουρσανίδης, μίλησε για την περιπέτεια της 41χρονης μέχρι την τραγική κατάληξη, αλλά και για το ενδεχόμενο ο δράστης να κατηγορηθεί και για ανθρωποκτονία. Όπως είπε στο Mega, ήδη ο τζουντόκα έχει καταδικαστεί, ομοφώνως, για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. «Πλέον μιλάμε για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, που συνδέεται αιτιωδώς με τις πράξεις του δράστη. Πλην όμως, υπάρχει αυτό που αποκαλούμε στα νομικά “δεδικασμένο”. Όταν έχει καταδικαστεί κάποιος, δεν μπορεί να καταδικαστεί εκ νέου για πανομοιότυπη πράξη. Εμείς θα ασκήσουμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία για τετελεσμένη ανθρωποκτονία, αλλά ο εισαγγελέας θα κρίνει εάν θα ασκήσει νέα ποινική δίωξη για τετελεσμένη ανθρωποκτονία», ανέφερε ο δικηγόρος.

Το χρονικό του άγριου ξυλοδαρμού

Ο ξυλοδαρμός σημειώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2022. Ήταν πρωί Παρασκευής όταν ο δάσκαλος πολεμικών τεχνών, άρχισε για ασήμαντη αφορμή να γρονθοκοπεί με μανία σε διάφορα σημεία του σώματος της και το κεφάλι την τότε 40χρονή Όλγα με αποτέλεσμα η γυναίκα, βουτηγμένη στο αίμα και σοβαρά τραυματισμένη να λιποθυμήσει από το ξύλο. Μάλιστα στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός οπου οδηγήθηκε υπεβλήθη σε κρανιοτομή.

Την τελική απόφασή του για την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού της Όλγας Δημητρακοπούλου ανακοίνωσε τον Μάρτιο το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο της Αθήνας. Στον 47χρονο κατηγορούμενο, ο οποίος είχε διακρίσεις στο άθλημα του τζούντο, επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών χωρίς αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση. Ωστόσο, το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη.

Κατά την απολογία του στο δικαστήριο ο κατηγορούμενος υποστήριξε πως χαστούκισε τρεις φορές την σύντροφό του, επειδή εκείνη του είχε πει ότι υπήρχε άλλο πρόσωπο στη ζωή της. Προκειμένου μάλιστα να δικαιολογήσει την εξαφάνισή του αμέσως μετά τον ξυλοδαρμό της άτυχης γυναίκας, υποστήριξε πως ήταν μια κατάσταση που δεν μπόρεσε να διαχειριστεί.

Μεταξύ άλλων ο εισαγγελέας ανέφερε στην αγόρευσή του για τον κατηγορούμενο: «Αυτός ο άνθρωπος ξέρει τι δύναμη έχουν τα χέρια του, δεν άπλωσε για πρώτη φορά το χέρι του. Χτύπησε ανελέητα! Ανελέητα! Δεν άφησε σημείο του σώματος της χωρίς να το χτυπήσει! Είχε μάθει να εξουδετερώνει τον αντίπαλο! Τα χτυπήματα αυτά δεν έγιναν με τρία χαστούκια».

