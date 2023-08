Κόσμος

Γεβγκένι Πριγκόζιν: Σε κλειστό κύκλο και χωρίς Πούτιν η κηδεία του (εικόνες)

Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε σε συντριβή αεροσκάφους, δύο μήνες μετά την εξέγερση της Βάγκνερ, της μεγαλύτερης πρόκλησης στην θητεία του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Η κηδεία του Ρώσου επικεφαλής της μισθοφορικής οργάνωσης Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, τελέστηκε σε κλειστό κύκλο, σε ένα κοιμητήριο στα περίχωρά της γενέτειράς του, της Αγίας Πετρούπολης, ανακοίνωσε η υπηρεσία Τύπου της εταιρείας του.

«Ο αποχαιρετισμός στον Γεβγκένι Βικτόροβιτς έγινε σε κλειστό κύκλο. Όσοι επιθυμούν να τον αποχαιρετίσουν μπορούν να επισκεφθούν το νεκροταφείο Παραχόφσκοε» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρίας Concord που αναρτήθηκε στην πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Ο Πριγκόζιν σκοτώθηκε στις 23 Αυγούστου, όταν συνετρίβη το αεροσκάφος στο οποίο επέβαινε, δύο μήνες μετά την εξέγερση της Βάγκνερ που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πρόκληση για τον πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν. Είχε τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα γύρω από τις προετοιμασίες για την κηδεία του. Σήμερα το πρωί το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν δεν επρόκειτο να παραστεί στην τελετή.

Δύο άλλα κορυφαία στελέχη της Βάγκνερ, ο Βαλέρι Τσεκάλοφ και ο Ντμίτρι Ούτκιν, τέσσερις σωματοφύλακες του Πριγκόζιν και τα τρία μέλη του πληρώματος σκοτώθηκαν επίσης όταν συνετρίβη το ιδιωτικό αεροσκάφος Embraer Legacy 600 στο Τβερ, στα βόρεια της Μόσχας.

Νωρίτερα σήμερα κηδεύτηκε στο κοιμητήριο Σεβέρνογιε, επίσης στην Αγία Πετρούπολη, ο επικεφαλής του επιμελητειακού τμήματος της Βάγκνερ, ο Βαλέρι Τσεκάλοφ. Τα πλάνα από ένα βίντεο του πρακτορείου Reuters δείχνουν έναν ιερέα να ψέλνει μπροστά στο φέρετρο, γύρω από το οποίο είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι και πρώην συνάδελφοι του Τσεκάλοφ, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν λουλούδια. Κάποιοι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά που φορούσαν γυαλιά ηλίου, φίλησαν το φέρετρο. Κάποια άτομα, άγνωστης ταυτότητας, διέταξαν τον φωτορεπόρτερ και τον εικονολήπτη του πρακτορείου να σταματήσουν να τραβούν εικόνες.

Σημειώνεται πως νωρίτερα, το Κρεμλίνο είχε ανακοινώσει πως ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν δεν επρόκειτο να παραστεί στην κηδεία. «Η παρουσία του προέδρου δεν προβλέπεται», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στους δημοσιογράφους ερωτηθείς αν θα παρευρεθεί στην κηδεία.

